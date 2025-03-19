У Кременчуці чоловік стріляв у працівника ТЦК: подробиці інциденту (фото, відео)

Поліцейські заявляють, що підозрілий перехожий вистрілив у військкома під час перевірки документів. За словами очевидців, співробітники ТЦК і поліція спочатку побили його ногами, а чоловік ледь стояв на ногах.

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У Кременчуці Полтавської області вранці 19 березня чоловік вистрілив із травматичної зброї в працівника територіального центру комплектування (ТЦК). Про це повідомила регіональна поліція.

Під час патрулювання поліцейські разом із військкомами помітили підозрілого перехожого. Під час перевірки документів він дістав пістолет і вистрілив співробітнику ТЦК у ногу. Обставини та причини події з'ясовує слідство.

Місцеві пабліки пишуть, що стрілянина сталася на вулиці Сержанта Мельничука. За словами очевидців, військкоми та поліція нібито побили ногами чоловіка. На зауваження перехожих вони не звертали уваги, а чоловік після цього ледь стояв на ногах.

Стрілянина в Кременчуці: реакція поліції та ТЦК

Поліція і місцевий ТЦК цих фактів не коментували. До місця події приїхали правоохоронці, поліція охорони та екіпаж швидкої допомоги. Поліцейські затримали чоловіка, а пораненому надали допомогу, обійшлося без госпіталізації.

Слідчо-оперативна група, яка прибула за викликом, встановила, що стріляв місцевий житель 1977 року народження. Травматичну зброю в нього вилучили і вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, колишній нападник київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський нещодавно зміг уникнути "бусифікації". Футболіст купував шампанське, але на виході з магазину на нього чекали військкоми.

Верховний суд України раніше повідомляв, що процедура мобілізації є незворотною. Навіть якщо людину призвали незаконно, її вже не можна звільнити зі служби.