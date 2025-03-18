Думал, что "затолкают в бусик": Милевский рассказал о встрече с работниками ТЦК (видео)

Бывший игрок сборной Артем Милевский вспомнил, что поехал с утра за шампанским, и на заправку приехал бус с военными. Он готовился к тому, что видел в соцсетях, но уже через несколько минут сидел в такси.

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Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как избежал поездки в ТЦК. Деталями он поделился во время трансляции в TikTok, ее запись опубликовали в соцсетях 18 марта.

"Такая банальная история. Приехали девушки из Одессы где-то в июле. Ну там дом, бассейн, движ, туда-сюда, просеко, шампусик", — вспомнил футболист.

В пять утра закончился комендантский час и вместе с ним — шампанское. Алкоголь был нужен, поэтому Милевский поехал с вечеринки в магазин.

"Я вызвал такси где-то в 05:30. Приезжаем, короче, на заправку. Взял себе и таксисту хот-дог, там буквально пять минут и обратно", — пояснил он.

Спортсмен купил две бутылки шампанского, но на выходе из магазина его ждала неожиданность. На заправке стоял бус, из которого выходили люди в военной форме. Один из них попросил у мужчины документы или "Дію", тот согласился и подошел.

"Думаю, ну все, сейчас в этот бусик, как в соцсетях, не разбираясь, затолкают туда и поеду", — признался Милевский.

Однако вдруг старший из группы узнал украинца.

"Вы что, травите? Это Артем Милевский! Отпустите его", — сказал он другим.

Тогда экс-нападающий сборной схватил хот-доги с пакетом и быстро сел в такси. Он сказал водителю давить на газ, "пока не передумали", и покинул заправку.

Напомним, 9 марта украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на чемпионате Европы по прыжкам в высоту. Она со второй попытки взяла планку высотой в 1,99 метра.

WBO обязала чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика защитить титул и назначила ему соперника. Им станет боксер с временным статусом, ведь в каждой весовой категории может быть только один чемпион мира.