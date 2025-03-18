Думав, що "заштовхнуть у бусик": Мілевський розповів про зустріч з працівниками ТЦК (відео)

Колишній гравець збірної Артем Мілевський згадав, що поїхав зрання за шампанським, і на заправку приїхав бус з військовими. Він готувався до того, що бачив у соцмережах, але вже за кілька хвилин сидів у таксі.

Related video

Колишній нападник київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський розповів, як уникнув поїздки у ТЦК. Деталями він поділився під час трансляції у TikTok, її запис опублікували у соцмережах 18 березня.

"Така банальна історія. Приїхали дівчата з Одеси десь у липні. Ну там будинок, басейн, двіж, туди-сюди, просеко, шампусік", — згадав футболіст.

О п’ятій ранку закінчилась комендантська година і разом з нею — шампанське. Алкоголь був потрібен, тож Мілевський поїхав з вечірки у магазин.

"Я викликав таксі десь о 05:30. Приїжджаємо, коротше, на заправку. Взяв собі й таксисту хот-дог, там буквально п'ять хвилин і назад", — пояснив він.

Спортсмен купив дві пляшки шампанського, але на виході з магазину на нього чекала несподіванка. На заправці стояв бус, з якого виходили люди у військовій формі. Один з них попросив у чоловіка документи або "Дію", той погодився і підійшов.

"Думаю, ну все, зараз у цей бусик, як у соцмережах, не розбираючись, заштовхнуть туди й поїду", — зізнався Мілевський.

Однак раптом старший з групи упізнав українця.

"Ви що, травите? Це Артем Мілевський! Відпустіть його", — сказав він іншим.

Тоді екснападник збірної схопив хот-доги з пакетом і швидко сів у таксі. Він сказав водію тиснути на газ, "поки не передумали", і залишив заправку.

Нагадаємо, 9 березня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на чемпіонаті Європи зі стрибків у висоту. Вона з другої спроби взяла планку висотою у 1,99 метра.

WBO зобов’язала чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика захистити титул і призначила йому суперника. Ним стане боксер з тимчасовим статусом, адже у кожній ваговій категорії може бути лише один чемпіон світу.