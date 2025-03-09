Втретє поспіль: Магучіх виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту в приміщеннях (фото)

Українська легкоатлетка здобула третю поспіль перемогу в стрибках у висоту на чемпіонатах Європи. Вона повторила рекорд знаменитої Розмарі Аккерман, яка вигравала першості зі стрибків у висоту протягом 1974-1976 років.

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9 березня в нідерландському Апелдорні відбувся фінал чемпіонату Європи зі стрибків у висоту, в якому першість здобула українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Про це йдеться на офіційному сайті змагань.

Українка почала участь у фіналі змагань, подолавши висоту 1.92 м. Згодом Магучіх подолала висоту в 1.95 м, згодом — 1.97 м. У фіналі за першість вона зіткнулася із сербською легкоатлеткою Ангеліною Топіч.

Спочатку сербська спортсменка провалила першу спробу подолати висоту в 1,99 м, Магучіх теж не змогла взяти цю планку. В другій спробі українці вдалося подолати цей бар'єр, тоді як сербка не змогла ні з другої, ні з третьої спроби подолати позначку в 1,99 м.

Таким чином, українка стала трикратною чемпіонкою Європи зі стрибків у приміщеннях поспіль. Наразі Магучіх стала другою спортсменкою в історії європейських змагань, коли вдалося три рази підряд брати першість у цій дисципліні. Раніше це досягнення підкорилось німецькій легкоатлетці Розмарі Аккерман, яка в 1974, 1975 і 1976 роках виграла змагання у цій дисципліні.

Магучіх виграла чемпіонат Європи втретє поспіль (фото: european-athletics.com)

Раніше повідомлялося, що Магучіх отримала звання "Спортсменка року"-2024. Протягом місяця спортивні функціонери, а також вболівальники, обирали кращих легкоатлетів та легкоатлеток 2024 року. "Спортсменкою року" стала Ярослава Магучіх.

Згодом стало відомо, що Ярослава Магучіх виграла турнір у Словаччині, встановивши новий рекорд. Українська легкоатлетка з першої спроби взяла висоту 2.01, встановивши найкращий результат сезону у світі.