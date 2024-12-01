Ярослава Магучіх отримала звання "Спортсменка року"-2024: деталі рішення World Athletics

Протягом місяця спортивні функціонери, а також вболівальники, обирали кращих легкоатлетів та легкоатлеток 2024 року. "Спортсменкою року" стала Ярослава Магучіх.

Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила імена кращих легкоатлетів 2024 року і однією з переможниць стала українка Ярослава Магучіх. В українки була суперниця: обидві стали кращими на Олімпійських іграх 2024 року, але в різних видах спорту. Про перемогу легкоатлетки ідеться у дописі федерації у соцмережі X (Twitter).

Ярослава Магучіх, переможниця Олімпійських ігор 2024 року у стрибках у висоту, визнана переможницею номінації "Спортсменка року"-2024. Перемога в номінації Female Field Athlete of the Year визначається для жінок з "технічних видів" небігової легкої атлетики. Її найближча суперниця — бельгійка Нафіссату Тіам, яка виграла семиборство в Парижі.

"Переможець у номінації "Спортсменка року"! Ярослава Махучих стала вашою найкращою спортсменкою року", — ідеться у дописі.

Під повідомленням про українську легкоатлетку з'явилось понад пів сотні коментарів з підтримкою. Люди відзначали, що Магучіх представляє Україну за кордоном, називали її "крутишкою" та вітали з перемогою.

Ярослава Магучіх - реакції на рішення World Athletics Фото: Скриншот

На порталі Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics) описано, як обирали переможців у низці номінацій. Як з'ясувалось, у голосуванні брали участь члени Всесвітньої легкоатлетичної ради, Всесвітньої легкоатлетичної сім’ї. Також рахували підтримку в соцмережах. 4 листопада опублікували список фіналістів в шести номінаціях. Єдина претендентка на перемогу від України — Ярослава Магучіх. Результати інших голосувань оприлюднені в акаунті X Міжнародної федерації легкої атлетики.

На сторінці Instagram української легкоатлетки поки що немає коментарів щодо перемоги в номінації "Спортсменка року серед жінок".

Ярослава Магучіх — біографія

Ярослава Магучіх — 23-річна легкоатлетка, яка займається стрибками у висоту, яка отримала бронзу на Олімпійських іграх 2020 року та золото на Олімпійських іграх 2024 року. У 2024 році спортсменка взяла 2 м 10 см на Олімпіаді в Парижі. На відео, знятому під час змагань, можна побачити Ярославу, яка спить очікуючи моменту стрибка. Крім того, вона тричі ставала переможницею Діамантової ліги (2022-24 рр.) та двічі — на чемпіонаті Європи (2022 та 2024 роки).

Після перемоги в Парижі Магучіх задонатила 1 млн грн на допомогу ЗСУ, написав у серпні блогер Іван Лаченков. Блогер оголосив збір на 12 млн грн, за які мали купити автомобілі для підрозділів Сил оборони. Ярослава підтримала збір і доклала майже десяту частину необхідної суми, розповів він.

Нагадуємо, 1 грудня видання Sovsport повідомило, що американський боксер, який претендував на титул в суперважкій вазі й програв Віталію Кличку, пішов в російську армію.