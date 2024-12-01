Американський боксер, який програв Віталію Кличку, воюватиме за Росію

Американець Кевін Джонсон, колишній претендент на титул у суперважкій вазі, вже отримав громадянство РФ і готується пройти курс молодого бійця.

Кевін Джонсон, американський боксер і колишній претендент на титул у суперважкій вазі, який отримав громадянство РФ, вступить до лав російської армії. У 2009 році Джонсон програв бій Віталію Кличку. Про це пише Sovsport.

Громадянство РФ Джонсон отримав 9 січня 2024 року за указом Володимира Путіна. І взяв по батькові Володимирович. І тепер збирається віддати борг "новій батьківщині". Боксер приєднається до Збройних сил Росії. Він готується пройти курс молодого бійця і висловив готовність воювати, заявивши про своє бажання служити.

Кевін Джонсон Фото: РЕН ТВ

Оформляти військовий квиток американець приїхав в армійській вушанці, берцах і костюмі кольору хакі. Він з упевненістю говорить про бажання воювати.

"Дайте мені позашляховик, пістолет — я готовий. Я боєць, я воїн. Я готовий до служби! Готовий узятися за зброю, готовий діяти! Я був народжений для цього!" — сказав Кевін Джонсон.

Незабаром він почне проходити курс молодого бійця в армії РФ.

Нагадаємо, до кінця 2008 року Джонсон уже розглядався як найкращий суперважковаговик Америки. У 2009 році Кевін Джонсон програв Віталію Кличку одноголосним рішенням суддів, протримавшись 12 раундів, але здебільшого "бігаючи по рингу" від українського чемпіона.

Після програшу від Кличка Джонсон провів з невеликою періодичністю три малозначущих прохідних бої. Близько 9 місяців не виходив на ринг. А у 2023 році вже з'явився перед боєм із Марком Петровським у футболці з Путіним.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що громадянство РФ також отримав син Віктора Януковича — 51-річний Олександр. Він мешкає в Санкт-Петербурзі та займається бізнесом.