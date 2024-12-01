Американский боксер, проигравший Виталию Кличко, будет воевать за Россию

Американец Кевин Джонсон, бывший претендент на титул в супертяжелом весе, уже получил гражданство РФ и готовится пройти курс молодого бойца.

Кевин Джонсон, американский боксер и бывший претендент на титул в супертяжелом весе, получивший гражданство РФ, вступит в ряды российской армии. В 2009 году Джонсон проиграл бой Виталию Кличко. Об этом пишет Sovsport.

Гражданство РФ Джонсон получил 9 января 2024 года по указу Владимира Путина. И взял отчество Владимирович. И теперь собирается отдать долг "новой родине". Боксер присоединится к Вооруженным силам России. Он готовится пройти курс молодого бойца и выразил готовность воевать, заявив о своем желании служить.

Кевин Джонсон Фото: РЕН ТВ

Оформлять военный билет американец приехал в армейской ушанке, берцах и костюме цвета хаки. Он с уверенностью говорит о желании воевать.

"Дайте мне внедорожник, пистолет – я готов. Я боец, я воин. Я готов к службе! Готов взяться за оружие, готов действовать! Я был рожден для этого!" – сказал Кевин Джонсон.

В скором времени он начнет проходить курс молодого бойца в армии РФ.

Напомним, к концу 2008 года Джонсон уже рассматривался как лучший супертяжеловес Америки. В 2009 году Кевин Джонсон проиграл Виталию Кличко единогласным решением судей, продержавшись 12 раундов, но в основном "бегая по рингу" от украинского чемпиона.

После проигрыша от Кличко Джонсон провел с небольшой периодичностью три малозначимых проходных боя. Около 9 месяцев не выходил на ринг. А в 2023 году уже появился перед боем с Марком Петровским в футболке с Путиным.

Напомним, в октябре стало известно, что гражданство РФ также получил сын Виктора Януковича – 51-летний Александр. Он живет в Санкт-Петербурге и занимается бизнесом.