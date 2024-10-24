Сын Януковича получил гражданство России и занимается бизнесом, — СМИ

Старший сын беглого экс-президента Украины живет в Санкт-Петербурге. 10 лет назад он зарегистрировал там компанию.

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Старший сын экс-президента Украины Виктора Януковича, 51-летний Александр, получил российское гражданство. Об этом сообщает росСМИ "РИА Новости" со ссылкой на документы налоговой службы.

По данным агентства, Александр Янукович владеет компанией в России, которая зарегистрирована в Петербурге с 2014 года. Основным видом деятельности компании указывается управление финансово-промышленными группами. Налоговая служба в 2024-м внесла изменения, указав, что Янукович-младший имеет гражданство РФ, хотя в прошлые годы в документах говорилось, что он гражданин Украины.

Информацию о российском гражданстве Александра Януковича подтверждают данные государственного реестра (какого именно, неясно). Неизвестно, отказался ли Александр Янукович от гражданства Украины, или теперь у него два паспорта.

Александр Янукович Фото: Открытые источники

Интересно, но весной 2014 года в интервью "Новой газете" Александр Янукович рассказывал, что в России он находится "вынужденно", а его бизнес – в Донецкой области. Но "в связи с трагическими событиями", много бизнес-проектов пришлось приостановить. А сам Янукович-младший компанию в РФ открыл также вынужденно, так как не мог "сидеть без дела и смотреть, как его сотрудники теряют работу".

"Поэтому я принял решение начать бизнес в России, открыв компанию в Санкт-Петербурге. Это даст работу моим сотрудникам, часть из которых оказалась здесь", — рассказывал Янукович. Также он сообщил, что мало общается с отцом и "никогда не занимал государственных должностей и не был вовлечен в процесс принятия политических решений".

Что известно об Александре Януковиче

Александр Янукович — старший сын Виктора Януковича, в соцсетях получил прозвище Саша Стоматолог, так как его первое образование: врач-стоматолог. В Украине занимался строительным бизнесом. Журнал Forbes в 2014 году называл его "держателем отцовских активов", состояние Януковича-младшего тогда оценивали в 510 миллионов долларов. Александр Янукович уехал из Украины в 2014 году, когда из страны бежал его отец. В Украине Александр Янукович объявлен в розыск. Он находится под санкциями США, Евросоюза и других западных стран. Александр Янукович женат, у него двое детей.

Виктор Янукович и Александр Янукович Фото: УНІАН

Младший брат Александра, Виктор Янукович-младший в 2015 году погиб на озере Байкал. Микроавтобус, который он вел, провалился под лед. Пять пассажиров спаслись. Тело Виктора Викторовича тайно переправили в Симферополь, а похороны состоялись в Севастополе.

Напомним, ранее Фокус писал о том, где сейчас находится Виктор Янукович и для чего его может использовать Кремль.