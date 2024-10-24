Син Януковича отримав громадянство Росії і займається бізнесом, — ЗМІ

Старший син експрезидента-втікача України живе в Санкт-Петербурзі. 10 років тому він зареєстрував там компанію.

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Старший син експрезидента України Віктора Януковича, 51-річний Олександр, отримав російське громадянство. Про це повідомляє росЗМІ "РИА Новости" з посиланням на документи податкової служби.

За даними агентства, Олександр Янукович володіє компанією в Росії, яка зареєстрована в Петербурзі з 2014 року. Основним видом діяльності компанії вказується управління фінансово-промисловими групами. Податкова служба 2024-го внесла зміни, вказавши, що Янукович-молодший має громадянство РФ, хоча минулими роками в документах ішлося, що він громадянин України.

Інформацію про російське громадянство Олександра Януковича підтверджують дані державного реєстру (якого саме, неясно). Невідомо, чи відмовився Олександр Янукович від громадянства України, чи тепер у нього два паспорти.

Олександр Янукович Фото: Відкриті джерела

Цікаво, але навесні 2014 року в інтерв'ю "Новой газете" Олександр Янукович розповідав, що в Росії він перебуває "вимушено", а його бізнес — у Донецькій області. Але "у зв'язку з трагічними подіями", багато бізнес-проєктів довелося призупинити. А сам Янукович-молодший компанію в РФ відкрив також вимушено, бо не міг "сидіти склавши руки і дивитися, як його співробітники втрачають роботу".

"Тому я прийняв рішення почати бізнес у Росії, відкривши компанію в Санкт-Петербурзі. Це дасть роботу моїм співробітникам, частина з яких опинилася тут", — розповідав Янукович. Також він повідомив, що мало спілкується з батьком і "ніколи не обіймав державних посад і не був залучений у процес ухвалення політичних рішень".

Що відомо про Олександра Януковича

Олександр Янукович — старший син Віктора Януковича, у соцмережах дістав прізвисько Саша Стоматолог, оскільки його перша освіта: лікар-стоматолог. В Україні займався будівельним бізнесом. Журнал Forbes у 2014 році називав його "власником батьківських активів", статки Януковича-молодшого тоді оцінювали в 510 мільйонів доларів. Олександр Янукович виїхав з України 2014 року, коли з країни втік його батько. В Україні Олександр Янукович оголошений у розшук. Він перебуває під санкціями США, Євросоюзу та інших західних країн. Олександр Янукович одружений, у нього двоє дітей.

Віктор Янукович і Олександр Янукович Фото: УНІАН

Молодший брат Олександра, Віктор Янукович-молодший 2015 року загинув на озері Байкал. Мікроавтобус, який він вів, провалився під лід. П'ять пасажирів урятувалися. Тіло Віктора Вікторовича таємно переправили до Сімферополя, а похорон відбувся в Севастополі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, де зараз перебуває Віктор Янукович і для чого його може використовувати Кремль.