Ярослава Магучих получила звание "Спортсменка года"-2024: детали решения World Athletics

В течение месяца спортивные функционеры, а также болельщики, выбирали лучших легкоатлетов и легкоатлеток 2024 года. "Спортсменкой года" стала Ярослава Магучих.

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила имена лучших легкоатлетов 2024 года и одной из победительниц стала украинка Ярослава Магучих. У украинки была соперница: обе стали лучшими на Олимпийских играх 2024 года, но в разных видах спорта. О победе легкоатлетки говорится в заметке федерации в соцсети X (Twitter).

Ярослава Магучих, победительница Олимпийских игр 2024 года в прыжках в высоту, признана победительницей номинации "Спортсменка года"-2024. Победа в номинации Female Field Athlete of the Year определяется для женщин из "технических видов" небеговой легкой атлетики. Ее ближайшая соперница — бельгийка Нафиссату Тиам, выигравшая семиборье в Париже.

"Победитель в номинации "Спортсменка года"! Ярослава Махучих стала вашей лучшей спортсменкой года", — говорится в заметке.

Под сообщением об украинской легкоатлетке появилось более полусотни комментариев с поддержкой. Люди отмечали, что Магучих представляет Украину за рубежом, называли ее "крутышкой" и поздравляли с победой.

Ярослава Магучих — реакции на решение World Athletics Фото: Скриншот

На портале Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) описано, как выбирали победителей в ряде номинаций. Как выяснилось, в голосовании участвовали члены Всемирного легкоатлетического совета, Всемирной легкоатлетической семьи. Также считали поддержку в соцсетях. 4 ноября опубликовали список финалистов в шести номинациях. Единственная претендентка на победу от Украины — Ярослава Магучих. Результаты других голосований обнародованы в аккаунте X Международной федерации легкой атлетики.

На странице Instagram украинской легкоатлетки пока нет комментариев относительно победы в номинации "Спортсменка года среди женщин".

Ярослава Магучих — биография

Ярослава Магучих — 23-летняя легкоатлетка, занимающаяся прыжками в высоту, получила бронзу на Олимпийских играх 2020 года и золото на Олимпийских играх 2024 года. В 2024 году спортсменка взяла 2 м 10 см на Олимпиаде в Париже. На видео, снятом во время соревнований, можно увидеть Ярославу, спящую в ожидании момента прыжка. Кроме того, она трижды становилась победительницей Бриллиантовой лиги (2022-24 гг.) и дважды — чемпионата Европы (2022 и 2024 годы).

После победы в Париже Магучих задонатила 1 млн грн на помощь ВСУ, написал в августе блогер Иван Лаченков. Блогер объявил сбор на 12 млн грн, за которые планировали купить автомобили для подразделений Сил обороны. Ярослава поддержала сбор и внесла почти десятую часть необходимой суммы, рассказал он.

Напоминаем, 1 декабря издание Sovsport сообщило, что американский боксер, который претендовал на титул в супертяжелом весе и проиграл Виталию Кличко, ушел в российскую армию.