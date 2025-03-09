Третий раз подряд: Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту в помещениях (фото)

Украинская легкоатлетка одержала третью подряд победу в прыжках в высоту на чемпионатах Европы. Она повторила рекорд знаменитой Розмари Аккерман, которая выигрывала первенства по прыжкам в высоту в течение 1974-1976 годов.

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9 марта в нидерландском Апелдорне состоялся финал чемпионата Европы по прыжкам в высоту, в котором первенство завоевала украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Об этом говорится на официальном сайте соревнований.

Украинка начала участие в финале соревнований, преодолев высоту 1.92 м. Впоследствии Магучих преодолела высоту в 1.95 м, затем — 1.97 м. В финале за первенство она столкнулась с сербской легкоатлеткой Ангелиной Топич.

Сначала сербская спортсменка провалила первую попытку преодолеть высоту в 1,99 м, Магучих тоже не смогла взять эту планку. Во второй попытке украинке удалось преодолеть этот барьер, тогда как сербка не смогла ни со второй, ни с третьей попытки преодолеть отметку в 1,99 м.

Таким образом, украинка стала трехкратной чемпионкой Европы по прыжкам в помещениях подряд. Сейчас Магучих стала второй спортсменкой в истории европейских соревнований, когда удалось три раза подряд брать первенство в этой дисциплине. Ранее это достижение покорилось немецкой легкоатлетке Розмари Аккерман, которая в 1974, 1975 и 1976 годах выиграла соревнования в этой дисциплине.

Магучих выиграла чемпионат Европы в третий раз подряд (фото: european-athletics.com)

Ранее сообщалось, что Магучих получила звание "Спортсменка года"-2024. В течение месяца спортивные функционеры, а также болельщики, выбирали лучших легкоатлетов и легкоатлеток 2024 года. "Спортсменкой года" стала Ярослава Магучих.

Впоследствии стало известно, что Ярослава Магучих выиграла турнир в Словакии, установив новый рекорд. Украинская легкоатлетка с первой попытки взяла высоту 2.01, установив лучший результат сезона в мире.