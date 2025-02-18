Лучший результат в мире: Ярослава Магучих выиграла турнир в Словакии (видео)

Украинская легкоатлетка с первой попытки взяла высоту 2.01, установив лучший результат сезона в мире.

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей этапа Континентального тура в словацкой Банска-Бистрице. Об этом сообщает "Суспільне".

Магучих начала соревнование с планки на уровне 190 см, пропустив предыдущие четыре высоты. Преодолев этот барьер, Ярослава лишь с третьей попытки прыгнула на 193 см, не оставив шансов главной конкурентке – австралийке Элеонор Паттерсон (199 см), а также двукратную медалистку чемпионатов Европы и призерку финала Бриллиантовой лиги сербку Ангелину Топич (196 см).

Далее у нее не было проблем со взятием высот: Ярослава Магучих три раза с первой попытки взяла подряд 196, 199, 201 см.

Это соревнование в Банска-Бистрице является одним из любимых для Магучих. Так, еще в 2021 году, тогда еще 19-летняя Ярослава победила (206 см), установив лучший результат в истории среди всех спортсменок до 20 лет.

Победа в Словакии стала очередной в череде побед Ярославы, которые продолжаются с 2024 года.

В начале июля 2024-го Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 210 см. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 209 см.

Напомним, Магучих начала соревновательный сезон 2025 года с победы. 6 февраля на турнире Udin Jump Development в итальянском Удине наша соотечественница прыгнула на 194 см, завоевав золотую медаль.

А в прошлом сезоне Ярослава Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, выборола "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата мира в помещении, а также стала чемпионкой Бриллиантовой лиги, выиграв все этапы, в которых принимала участие.

По итогам успешного сезона Магучих признали лучшей легкоатлеткой мира 2024 года. Также Ярославу признали лучшей легкоатлеткой Европы 2024 года.