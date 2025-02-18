Найкращий результат у світі: Ярослава Магучіх виграла турнір у Словаччині (відео)

Українська легкоатлетка з першої спроби взяла висоту 2.01, встановивши найкращий результат сезону у світі.

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Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Континентального туру в словацькій Банська-Бістріце. Про це повідомляє "Суспільне".

Магучіх розпочала змагання з планки на рівні 190 см, пропустивши попередні чотири висоти. Подолавши цей бар'єр, Ярослава лише з третьої спроби стрибнула на 193 см, не залишивши шансів головній конкурентці — австралійці Елеонор Паттерсон (199 см), а також дворазовій медалістці чемпіонатів Європи та призерці фіналу Діамантової ліги сербці Ангеліні Топіч (196 см).

Далі в неї не було проблем зі взяттям висот: Ярослава Магучіх тричі з першої спроби взяла поспіль 196, 199, 201 см.

Це змагання в Банська-Бістріце є одним з улюблених для Магучіх. Так, ще 2021 року, тоді ще 19-річна Ярослава перемогла (206 см), встановивши найкращий результат в історії серед усіх спортсменок до 20 років.

Перемога в Словаччині стала черговою в низці перемог Ярослави, які тривають з 2024 року.

На початку липня 2024-го Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 210 см. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 209 см.

Нагадаємо, Магучіх розпочала змагальний сезон 2025 року з перемоги. 6 лютого на турнірі Udin Jump Development в італійському Удіне наша співвітчизниця стрибнула на 194 см, завоювавши золоту медаль.

А минулого сезону Ярослава Магучіх виборола "золото" на Олімпіаді-2024 у Парижі, виборола "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також стала чемпіонкою Діамантової ліги, вигравши всі етапи, в яких брала участь.

За підсумками успішного сезону Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою світу 2024 року. Також Ярославу визнали найкращою легкоатлеткою Європи 2024 року.