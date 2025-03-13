WBO призначила Усику обов'язковий захист титулу: хто стане його суперником

Представникам бійців дали 30 днів для досягнення всіх домовленостей, в інакшому випадку для визначення організатора поєдинку будуть проведені промоутерські торги.

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Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика провести захист титулу і призначила йому суперника. Він має провести захист титулу проти тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера. Про це повідомляється на сайті WBO.

"Комітет чемпіонату світу WBO погоджує початок переговорів між представниками бійців, щоб виконати обов'язкове зобов'язання чемпіонату WBO у важкій вазі. Згідно з цим наказом, статус тимчасового чемпіона WBO має бути негайно припинено відповідно до нашої інституційної політики. Має бути лише один чемпіон світу у кожній ваговій категорії", — йдеться у повідомленні.

У сторін є 30 днів для досягнення домовленостей. Якщо сторони не домовляться, організація проведе промоутерські торги для визначення організатора поєдинку.

До речі, найважчим поєдинком у кар'єрі для українського боксера Олександра Усика виявився бій із британцем Дереком Чісорою у 2020 році. Боксер згадував, що у бою за титул WBO Intercontinental, який тривав усі 12 раундів, було важко. Тоді судді одностайним рішенням віддали перемогу українському спортсмену.

Додамо, що нещодавно український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина привітали свою старшу доньку з днем народження. 24 лютого Єлизаветі виповнилось 15 років. Загалом пара виховує чотирьох дітей та час від часу ділиться сімейним контентом у соцмережах.