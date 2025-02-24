"Моє світло": Усик з дружиною зворушливо привітали старшу доньку з 15-річчям (фото)

Олександр Усик та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей. Час від часу подружжя ділиться сімейним контентом у соцмережах.

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Український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина привітали свою старшу доньку з днем народження. Архівними кадрами багатодітні батьки поділилися в Instagram.

24 лютого Єлизаветі виповнилось 15 років.

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі зворушливо звернувся до спадкоємиці.

"Моє світло", — лаконічно написав Усик, показавши підрослу іменинницю.

Олександр Усик з донькою Олександр Усик з донькою

Батьки Єлизавети показали її на відпочинку та під час зимових розваг.

"Підтримка батьків дуже важлива в житті дитини", — написав Усик під відео з донькою.

Донька Олександра Усика Донька Олександра Усика

У Єлизавети є двоє братів, Кирило та Михайло, а також маленька сестричка Марія, яка народилася на початку 2024 року.

Донька Олександра Усика Донька Олександра Усика

Іменинниця, судячи з усього, любить подорожувати з дитинства.

Донька Олександра Усика

Олександр Усик та його дружина Катерина разом зі шкільних років. Вони одружені 15 років, проте їхня роматична історія триває понад 20 років.

"Моя неймовірна Катерина, моя квітка, світло моїх очей, сьогодні у нас річниця 15 років з дня весілля, але взагалі більше 20 років ми разом… ти подарувала мені неймовірних ДІТЕЙ. Ти змінила моє життя, ти надала мені крила, ти продовжуєш робити мене щасливим і сильним, твоя турбота відчувається навіть на відстані", — написав боксер на річницю їхнього весілля у вересні 2024.

Нагадаємо, Катерина Усик привітала з першим днем народження найменшу доньку.

Також Фокус писав про зустріч Олександра Усика та Кріштіану Роналду.