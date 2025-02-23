Підпис на футболці та обійми: Роналду та Усик зустрілися в Саудівській Аравії (фото, відео)

Українець та португалець звернулися одне до одного в соцмережах. Усик назвав Роналду "другом" та сподівається на скору зустріч.

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Португальський футболіст Кріштіану Роналду зустрівся з українським боксером Олександром Усиком. Кадрами з чемпіоном світу Роналду поділився в Instagram з 649 млн підписників.

"Радий знову бачити тебе, чемпіоне!" — написав футболіст.

На фото португалець та українець обіймалися, вітаючись одне з одним. Сталося це в Саудівській Аравії на стадіоні ФК "Аль-Насср", за який виступає Роналду.

Кріштіану Роналду та Олександр Усик

Зокрема, Усик підписав для Кріштіану футболку зі своїм іменем та зробив колективне фото.

"Теплі розмови з великим чемпіоном! Завжди вчимося один у одного, обмінюємося досвідом та насолоджуємося моментом. Респект @cristiano за його відданість та мислення. До скорої зустрічі, друже!" — написав своєю чергою Усик у соцмережі.

А футболіст у коментарях відповів кількома емодзі у вигляді червоних сердечок.

Кріштіану Роналду та Олександр Усик у Саудівській Аравії

"Чемпіон світу зустрічає зірок "Аль-Насср". Усик відвідує #AlNassr та хвалить вболівальників", — підписала пресслужба ФК відео зустрічі у своєму Instagram.

Кріштіану Роналду та Олександр Усик у Саудівській Аравії

Зазначимо, що Роналду неодноразово відвідував поєдинки Усика.

Нагадаємо, дружина Олександра Усика привітала чемпіона з Днем закоханих.

Також Фокус писав про найскладнішого суперника Олександра Усика.