Підпис на футболці та обійми: Роналду та Усик зустрілися в Саудівській Аравії (фото, відео)
Українець та португалець звернулися одне до одного в соцмережах. Усик назвав Роналду "другом" та сподівається на скору зустріч.
Португальський футболіст Кріштіану Роналду зустрівся з українським боксером Олександром Усиком. Кадрами з чемпіоном світу Роналду поділився в Instagram з 649 млн підписників.
"Радий знову бачити тебе, чемпіоне!" — написав футболіст.
На фото португалець та українець обіймалися, вітаючись одне з одним. Сталося це в Саудівській Аравії на стадіоні ФК "Аль-Насср", за який виступає Роналду.
Зокрема, Усик підписав для Кріштіану футболку зі своїм іменем та зробив колективне фото.
"Теплі розмови з великим чемпіоном! Завжди вчимося один у одного, обмінюємося досвідом та насолоджуємося моментом. Респект @cristiano за його відданість та мислення. До скорої зустрічі, друже!" — написав своєю чергою Усик у соцмережі.
А футболіст у коментарях відповів кількома емодзі у вигляді червоних сердечок.
"Чемпіон світу зустрічає зірок "Аль-Насср". Усик відвідує #AlNassr та хвалить вболівальників", — підписала пресслужба ФК відео зустрічі у своєму Instagram.
Зазначимо, що Роналду неодноразово відвідував поєдинки Усика.
Нагадаємо, дружина Олександра Усика привітала чемпіона з Днем закоханих.
Також Фокус писав про найскладнішого суперника Олександра Усика.