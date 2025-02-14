Дружина Олександра Усика привітала боксера з Днем закоханих (фото)

Олександр та Катерина одружені 15 років. Втім, їхня романтична історія триває понад 20 років.

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Дружина українського боксера Олександра Усика зворушливо привітала його з Днем святого Валентина 2025. Кадрами з коханим Катерина Усик поділилася в Instagram.

"Нехай кожен знайде свою людину, яка запалить ваше серце. З Днем Закоханих", — написала обраниця чемпіона.

На фото з Іспанії подружжя позувало на сонячному подвірʼї в чорно-білих образах.

Олександр Усик з дружиною Катериною

Усик та його кохана виховують чотирьох дітей — Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію. Олександр та Катерина разом зі шкільних років. Вони одружені 15 років, проте їхня роматична історія триває понад 20 років.

"Моя неймовірна Катерина, моя квітка, світло моїх очей, сьогодні у нас річниця 15 років з дня весілля, але взагалі більше 20 років ми разом… ти подарувала мені неймовірних ДІТЕЙ. Ти змінила моє життя, ти надала мені крила, ти продовжуєш робити мене щасливим і сильним, твоя турбота відчувається навіть на відстані", — написав чемпіон на річницю їхнього весілля у вересні 2024.

Олександр Усик з дружиною Катериною Фото: Instagram @usyk_kate1505

Катерина Усик час від часу ділиться сімейним контентом у соцмережах, показуючи їхніх з Олександром дітей.

Нагадаємо, Катерина Усик привітала з першим днем народження найменшу доньку.

Також Фокус писав про плани Олександра Усика завершити карʼєру.