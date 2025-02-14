Жена Александра Усика поздравила боксера с Днем влюбленных (фото)

Александр и Екатерина женаты 15 лет. Впрочем, их романтическая история длится более 20 лет.

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Супруга украинского боксера Александра Усика трогательно поздравила его с Днем святого Валентина 2025. Кадрами с возлюбленным Екатерина Усик поделилась в Instagram.

"Пусть каждый найдет своего человека, который зажжет ваше сердце. С Днем Влюбленных", — написала избранница чемпиона.

На фото из Испании супруги позировали на солнечном дворе в черно-белых образах.

Александр Усик с женой Екатериной

Усик и его возлюбленная воспитывают четверых детей — Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию. Александр и Екатерина вместе со школьных лет. Они женаты 15 лет, однако их романтическая история длится более 20 лет.

"Моя невероятная Екатерина, мой цветок, свет моих глаз, сегодня у нас годовщина 15 лет со дня свадьбы, но вообще более 20 лет мы вместе... ты подарила мне невероятных ДЕТЕЙ. Ты изменила мою жизнь, ты придала мне крылья, ты продолжаешь делать меня счастливым и сильным, твоя забота чувствуется даже на расстоянии", — написал чемпион на годовщину их свадьбы в сентябре 2024.

Александр Усик с женой Екатериной Фото: Instagram @usyk_kate1505

Екатерина Усик время от времени делится семейным контентом в соцсетях, показывая их с Александром детей.

Напомним, Екатерина Усик поздравила с первым днем рождения самую маленькую дочь.

Также Фокус писал о планах Александра Усика завершить карьеру.