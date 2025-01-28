Жена Александра Усика поздравила их самую маленькую дочь с днем рождения (фото)

Супруги, которые вместе более 20 лет, воспитывают четверых детей. Самая маленькая Мария родилась в начале 2024 года.

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Жена Александра Усика Екатерина поздравила их дочь Марию с первым днем рождения. Снимками именинницы многодетная мама поделилась в Instagram.

"Сегодня у нашей малышки первый год", — написала Екатерина Усик, показав фото с мужем в лифте.

Впоследствии жена чемпиона поделилась несколькими фото и видео маленькой Марии.

"Эта крошка самая лучшая", — написала мама именинницы.

На другом фото младшая дочь Александра Усика широко улыбалась, подняв руку.

"Будь самая счастливая", — обратилась к дочери Екатерина.

Фото: Instagram @usyk_kate1505 Фото: Instagram @usyk_kate1505 Фото: Instagram @usyk_kate1505 Фото: Instagram @usyk_kate1505 Фото: Instagram @usyk_kate1505

Мария, которая стала четвертым ребенком Александра и Екатерины Усик и второй дочерью супругов, родилась в начале 2024 года.

"Большое спасибо за поздравления. Приятно. Много теплых слов. Я тоже желаю всем Мира и детишек. А еще я в который раз делаю вывод, что горжусь своей Страной, людьми и нашими Врачами", — написала тогда жена боксера.

Екатерина Усик

Украинский боксер и его возлюбленная воспитывают четверых детей — Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию. Александр и Екатерина вместе со школьных лет.

"Моя невероятная Екатерина, мой цветок, свет моих глаз, сегодня у нас годовщина 15 лет со дня свадьбы, но вообще более 20 лет мы вместе... ты подарила мне невероятных ДЕТЕЙ. Ты изменила мою жизнь, ты придала мне крылья, ты продолжаешь делать меня счастливым и сильным, твоя забота чувствуется даже на расстоянии", — написал боксер на годовщину их свадьбы в сентябре.

Напомним, Екатерина Усик трогательно поздравила мужа с днем рождения.

Также Фокус писал о том, что Александр Усик может завершить карьеру в 2025 году.