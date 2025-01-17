"Люблю": жена Александра Усика трогательно поздравила чемпиона с днем рождения (фото)

Боксеру исполнилось 38 лет. Сперва его поздравила жена Екатерина.

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Жена Александра Усика Екатерина поздравила его с днем рождения. Семейными кадрами возлюбленная чемпиона поделилась в Instagram.

"С твоим днем. Люблю", — написала Екатерина, показав нежное фото с именинником, на котором целует боксера.

17 января 2025 года Александру Усику исполнилось 38 лет.

В частности, Екатерина показала снимки спортсмена с его детьми — Кириллом, Михаилом, Елизаветой и Марией.

Отметим, что чемпион и его жена воспитывают четверых детей, Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию, которая родилась в начале 2024 года. Александр и Екатерина вместе со школьных лет.

Они поженились в 2009 году. Боксер часто демонстрирует нежные чувства к своей избраннице.

"Моя невероятная Екатерина, мой цветок, свет моих глаз, сегодня у нас годовщина 15 лет со дня свадьбы, но вообще больше 20 лет мы вместе. За это время мы многого с тобой достигли, у нас было много трудностей которые мы смогли пройти вместе, ты подарила мне невероятных ДЕТЕЙ. Ты изменила мою жизнь, ты придала мне крылья, ты продолжаешь делать меня счастливым и сильным, твоя забота чувствуется даже на расстоянии", — написал боксер на годовщину их свадьбы.

Напомним, Екатерина Усик показала подросшую младшую дочь.

Также Фокус писал о скандале с футболкой Александра Усика.