"Кохаю": дружина Олександра Усика зворушливо привітала чемпіона з днем народження (фото)

Боксеру виповнилося 38 років. Спершу його привітала дружина Катерина.

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Дружина Олександра Усика Катерина привітала його з днем народження. Сімейними кадрами кохана чемпіона поділилася в Instagram.

"З твоїм днем. Кохаю", — написала Катерина, показавши ніжне фото з іменинником, на якому цілує боксера.

17 січня 2025 Олександру Усику виповнилося 38 років.

Зокрема, Катерина показала знімки спортсмена з його дітьми — Кирилом, Михайлом, Єлизаветою та Марією.

Зазначимо, що чемпіон та його дружина виховують чотирьох дітей, Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію, яка народилася на початку 2024 року. Олександр та Катерина разом зі шкільних років.

Вони одружилися у 2009 році. Боксер часто демонструє ніжні почуття до своєї обраниці.

"Моя неймовірна Катерина, моя квітка, світло моїх очей, сьогодні у нас річниця 15 років з дня весілля, але взагалі більше 20 років ми разом. За цей час ми багато чого з тобою досягли, у нас було багато труднощів які ми змогли пройти разом, ти подарувала мені неймовірних ДІТЕЙ. Ти змінила моє життя, ти надала мені крила, ти продовжуєш робити мене щасливим і сильним, твоя турбота відчувається навіть на відстані", — написав боксер на річницю їхнього весілля.

Нагадаємо, Катерина Усик показала підрослу меншу доньку.

Також Фокус писав про скандал з футболкою Олександра Усика.