Дружина Олександра Усика показала його маленьку доньку (фото)

Олександр Усик з дружиною виховують чотирьох дітей. Марія народилася на початку 2024 року.

Related video

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина показала його найменшу доньку Марію. Сімейними кадрами кохана абсолютного чемпіона світу поділилася в Instagram.

Малюк уважно розглядав іграшки на прикрашеній ялинці в новорічний період. Марія намагалася дотягнутися до прикрас. За лічені тижні їй виповниться рік. Дівчинка стала четвертою дитиною Олександра Усика та його дружини.

Донька Олександра Усика Марія Фото: Instagram @usyk_kate1505

Також Катерина Усик показала, як обіймає та цілує маленьку доньку.

Катерина Усик з донькою Фото: Instagram @usyk_kate1505

Зазначимо, що український боксер та його дружина виховують чотирьох дітей — Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію. Олександр та Катерина разом зі шкільних років.

Олександр Усик з дружиною

Пара одружилася у 2009 році. Олександр часто демонструє свої почуття до Катерини на публіці.

"Моя неймовірна Катерина, моя квітка, світло моїх очей, сьогодні у нас річниця 15 років з дня весілля, але взагалі більше 20 років ми разом. За цей час ми багато чого з тобою досягли, у нас було багато труднощів які ми змогли пройти разом, ти подарувала мені неймовірних ДІТЕЙ. Ти змінила моє життя, ти надала мені крила, ти продовжуєш робити мене щасливим і сильним, твоя турбота відчувається навіть на відстані", — написав боксер на річницю їхнього весілля у вересні.

Нагадаємо, Олександр Усик потрапив у скандал через футболку з релігійним текстом.

Також Фокус писав про звернення Олександра Усика після перемоги над Тайсоном Фʼюрі.