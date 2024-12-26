Дружина Олександра Усика показала його маленьку доньку (фото)
Олександр Усик з дружиною виховують чотирьох дітей. Марія народилася на початку 2024 року.
Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина показала його найменшу доньку Марію. Сімейними кадрами кохана абсолютного чемпіона світу поділилася в Instagram.
Малюк уважно розглядав іграшки на прикрашеній ялинці в новорічний період. Марія намагалася дотягнутися до прикрас. За лічені тижні їй виповниться рік. Дівчинка стала четвертою дитиною Олександра Усика та його дружини.
Також Катерина Усик показала, як обіймає та цілує маленьку доньку.
Зазначимо, що український боксер та його дружина виховують чотирьох дітей — Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію. Олександр та Катерина разом зі шкільних років.
Пара одружилася у 2009 році. Олександр часто демонструє свої почуття до Катерини на публіці.
"Моя неймовірна Катерина, моя квітка, світло моїх очей, сьогодні у нас річниця 15 років з дня весілля, але взагалі більше 20 років ми разом. За цей час ми багато чого з тобою досягли, у нас було багато труднощів які ми змогли пройти разом, ти подарувала мені неймовірних ДІТЕЙ. Ти змінила моє життя, ти надала мені крила, ти продовжуєш робити мене щасливим і сильним, твоя турбота відчувається навіть на відстані", — написав боксер на річницю їхнього весілля у вересні.
Нагадаємо, Олександр Усик потрапив у скандал через футболку з релігійним текстом.
Також Фокус писав про звернення Олександра Усика після перемоги над Тайсоном Фʼюрі.