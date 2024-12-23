"Усе чудово — перемога є": Усик з борту літака звернувся до вболівальників (відео)
Олександр Усик записав відео для своїх фанатів, перебуваючи на борту літака. У ньому він дякує вболівальникам за підтримку.
Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в надважкій вазі Олександр Усик, якому заборонили цілувати хрест під час бою, записав своє перше звернення до вболівальників після бою з британцем Тайсоном Ф'юрі. До своїх фанатів український спортсмен звернувся з борту літака, подякувавши їм за підтримку і молитви під час поєдинку.Важливо
"Дорогі друзі, всім добрий день! Усе чудово — перемога є. Хочу подякувати вам за підтримку. Слава Богу! Дякую за молитви", — сказав Усик.
Також він англійською мовою звернувся і до британських фанатів, подякувавши їм за підтримку.
"Для мене це дуже важливо. Я дуже вражений", — зазначив чемпіон.
Завершив своє звернення Олександр подякою Богу та словами "Слава Україні".
Після своєї перемоги Усик підняв над рингом справжню шаблю Івана Мазепи з Чернігівського історичного музею. Такий експонат дозволили винести на ринг уперше за всю історію боксу.Після бою Олександр Усик одягнув футболку з написом "ορθοδοξία ΘΆΝΑΤΟΣ", яка викликала великий резонанс у Саудівській Аравії. Ця фраза має релігійний підтекст і перекладається з грецької мови як "Православ'я або смерть".
Також Фокус опублікував найцікавіші деталі того, що відбувалося після поєдинку. Зокрема, плани Усика на найближче майбутнє.