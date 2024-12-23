"Усе чудово — перемога є": Усик з борту літака звернувся до вболівальників (відео)

Олександр Усик записав відео для своїх фанатів, перебуваючи на борту літака. У ньому він дякує вболівальникам за підтримку.

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Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в надважкій вазі Олександр Усик, якому заборонили цілувати хрест під час бою, записав своє перше звернення до вболівальників після бою з британцем Тайсоном Ф'юрі. До своїх фанатів український спортсмен звернувся з борту літака, подякувавши їм за підтримку і молитви під час поєдинку.

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"Дорогі друзі, всім добрий день! Усе чудово — перемога є. Хочу подякувати вам за підтримку. Слава Богу! Дякую за молитви", — сказав Усик.

Також він англійською мовою звернувся і до британських фанатів, подякувавши їм за підтримку.

"Для мене це дуже важливо. Я дуже вражений", — зазначив чемпіон.

Завершив своє звернення Олександр подякою Богу та словами "Слава Україні".

Після своєї перемоги Усик підняв над рингом справжню шаблю Івана Мазепи з Чернігівського історичного музею. Такий експонат дозволили винести на ринг уперше за всю історію боксу.Після бою Олександр Усик одягнув футболку з написом "ορθοδοξία ΘΆΝΑΤΟΣ", яка викликала великий резонанс у Саудівській Аравії. Ця фраза має релігійний підтекст і перекладається з грецької мови як "Православ'я або смерть".

Також Фокус опублікував найцікавіші деталі того, що відбувалося після поєдинку. Зокрема, плани Усика на найближче майбутнє.