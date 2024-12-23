"Все прекрасно – победа есть": Усик с борта самолета обратился к болельщикам (видео)

Александр Усик записал видео для своих фанатов, находясь на борту самолета. В нем он благодарит болельщиков за поддержку.

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Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик, которому запретили целовать крест во время боя, записал свое первое обращение к болельщикам после боя с британцем Тайсоном Фьюри. К своим фанатам украинский спортсмен обратился с борта самолета, поблагодарив их за поддержку и молитвы во время поединка.

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"Дорогие друзья, всем добрый день! Все прекрасно – победа есть. Хочу поблагодарить вас за поддержку. Слава Богу! Спасибо за молитвы", – сказал Усик.

Также он на английском языке обратился и к британским фанатам, поблагодарив их за поддержку.

"Для меня это очень важно. Я очень поражен", – отметил чемпион.

Завершил свое обращение Александр благодарностью Богу и словами "Слава Украине".

После своей победы Усик поднял над рингом настоящую саблю Ивана Мазепы из Черниговского исторического музея. Такой экспонат разрешили вынести на ринг впервые за всю историю бокса. После боя Александр Усик надел футболку с надписью "ορθοδοξία ΘΆΝΑΤΟΣ", которая вызвала большой резонанс в Саудовской Аравии. Данная фраза имеет религиозный подтекст и переводится с греческого языка как "Православие или смерть".

Также Фокус опубликовал самые интересные детали того, что происходило после поединка. В частности, планы Усика на ближайшее будущее.