Жена Александра Усика показала его маленькую дочь (фото)

Александр Усик с женой воспитывают четверых детей. Мария родилась в начале 2024 года.

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Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина показала его самую маленькую дочь Марию. Семейными кадрами возлюбленная абсолютного чемпиона мира поделилась в Instagram.

Малыш внимательно рассматривал игрушки на украшенной елке в новогодний период. Мария пыталась дотянуться до украшений. За считанные недели ей исполнится год. Девочка стала четвертым ребенком Александра Усика и его супруги.

Дочь Александра Усика Мария Фото: Instagram @usyk_kate1505

Также Екатерина Усик показала, как обнимает и целует маленькую дочь.

Екатерина Усик с дочерью Фото: Instagram @usyk_kate1505

Отметим, что украинский боксер и его жена воспитывают четверых детей — Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию. Александр и Екатерина вместе со школьных лет.

Александр Усик с женой

Пара поженилась в 2009 году. Александр часто демонстрирует свои чувства к Екатерине на публике.

"Моя невероятная Екатерина, мой цветок, свет моих глаз, сегодня у нас годовщина 15 лет со дня свадьбы, но вообще больше 20 лет мы вместе. За это время мы многого с тобой достигли, у нас было много трудностей которые мы смогли пройти вместе, ты подарила мне невероятных ДЕТЕЙ. Ты изменила мою жизнь, ты придала мне крылья, ты продолжаешь делать меня счастливым и сильным, твоя забота чувствуется даже на расстоянии", — написал боксер на годовщину их свадьбы в сентябре.

Напомним, Александр Усик попал в скандал из-за футболки с религиозным текстом.

Также Фокус писал об обращении Александра Усика после победы над Тайсоном Фьюри.