Дружина Олександра Усика привітала їхню найменшу доньку з днем народження (фото)

Подружжя, яке разом понад 20 років, виховує чотирьох дітей. Найменша Марія народилася на початку 2024 року.

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Дружина Олександра Усика Катерина привітала їхню доньку Марію з першим днем народження. Знімками іменинниці багатодітна мама поділилася в Instagram.

"Сьогодні у нашої малої перший рік", — написала Катерина Усик, показавши фото з чоловіком у ліфті.

Згодом дружина чемпіона поділилася кількома фото та відео маленької Марії.

"Ця крихітка найкраща", — написала мама іменинниці.

На іншому фото менша донька Олександра Усика широко посміхалася, піднявши руку.

"Будь найщасливіша", — звернулася до доньки Катерина.

Фото: Instagram @usyk_kate1505 Фото: Instagram @usyk_kate1505 Фото: Instagram @usyk_kate1505 Фото: Instagram @usyk_kate1505 Фото: Instagram @usyk_kate1505

Марія, яка стала четвертою дитиною Олександра та Катерини Усиків та другою донькою подружжя, народилася на початку 2024 року.

"Дуже дякую за вітання. Приємно. Багато теплих слів. Я теж бажаю усім Миру та Діточок. А ще я в котрий раз роблю висновок, що пишаюсь своєю Країною, людьми та нашими Лікарями", — написала тоді дружина боксера.

Катерина Усик

Український боксер та його кохана виховують чотирьох дітей — Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію. Олександр та Катерина разом зі шкільних років.

"Моя неймовірна Катерина, моя квітка, світло моїх очей, сьогодні у нас річниця 15 років з дня весілля, але взагалі більше 20 років ми разом… ти подарувала мені неймовірних ДІТЕЙ. Ти змінила моє життя, ти надала мені крила, ти продовжуєш робити мене щасливим і сильним, твоя турбота відчувається навіть на відстані", — написав боксер на річницю їхнього весілля у вересні.

Нагадаємо, Катерина Усик зворушливо привітала чоловіка з днем народження.

Також Фокус писав про те, що Олександр Усик може завершити карʼєру у 2025 році.