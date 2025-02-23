Подпись на футболке и объятия: Роналду и Усик встретились в Саудовской Аравии (фото, видео)

Украинец и португалец обратились друг к другу в соцсетях. Усик назвал Роналду "другом" и надеется на скорую встречу.

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Португальский футболист Криштиану Роналду встретился с украинским боксером Александром Усиком. Кадрами с чемпионом мира Роналду поделился в Instagram с 649 млн подписчиков.

"Рад снова видеть тебя, чемпион!" — написал футболист.

На фото португалец и украинец обнимались, здороваясь друг с другом. Произошло это в Саудовской Аравии на стадионе ФК "Аль-Насср", за который выступает Роналду.

Криштиану Роналду и Александр Усик

В частности, Усик подписал для Криштиану футболку со своим именем и сделал коллективное фото.

"Теплые разговоры с великим чемпионом! Всегда учимся друг у друга, обмениваемся опытом и наслаждаемся моментом. Респект @cristiano за его преданность и мышление. До скорой встречи, друг!" — написал в свою очередь Усик в соцсети.

А футболист в комментариях ответил несколькими эмодзи в виде красных сердечек.

Криштиану Роналду и Александр Усик в Саудовской Аравии

"Чемпион мира встречает звезд "Аль-Насср". Усик посещает #AlNassr и хвалит болельщиков", — подписала пресс-служба ФК видео встречи в своем Instagram.

Криштиану Роналду и Александр Усик в Саудовской Аравии

Отметим, что Роналду неоднократно посещал поединки Усика.

Напомним, жена Александра Усика поздравила чемпиона с Днем влюбленных.

Также Фокус писал о самом сложном сопернике Александра Усика.