Жахливий хлопець: Усик розповів про свого "найскладнішого" суперника

Найскладнішим поєдинком для українського чемпіона Олександра Усика виявилася зустріч із Дереком Чісорою. У бою за титул WBO Intercontinental, який тривав усі 12 раундів, було важко, пригадує боксер.

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Найважчим поєдинком у кар'єрі для українського боксера Олександра Усика виявився бій із британцем Дереком Чісорою у 2020 році. Про це виданню talkSPORT розповів чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі.

Відповідаючи на запитання щодо опонента, з яким довелося "повозитися", Усик посміхнувся, зняв шапку та навіть провів імпровізований хук.

"Вважаю, що найскладніший суперник у моїй боксерській кар'єрі — це Дерек Чісора, мій друг. Агов, Дерек, я йду за тобою. Дерек – жахливий хлопець, жорсткий боксер. Він страшенно жорсткий. Він міцний. З ним було важко", — заявив Усик.

Зазначимо, український боксер зустрівся з Чісорою у жовтні 2020 року й бій за титул WBO Intercontinental тривав усі 12 раундів. Судді одностайним рішенням віддали перемогу Усику.

Хто такий Дерек Чісора

Дерек Чісора народився у Зімбабве у 1983 році. До Сполученого Королівства переїхав у 16 років разом із родиною. На професіональному рівні дебютував у 2007 році, провівши 49 поєдинків, з яких 36 перемогами.

За свою кар'єру був чемпіоном Сполученого Королівства та Співдружності націй, чемпіоном Європи. У лютому 2012 року перед боєм за титул WBC у важкій вазі дав ляпаса Віталію Кличку та плюнув в обличчя Володимирові Кличку. Кілька разів програвав Тайсону Ф'юрі.

18 січня журналісти видання ESPN писали, що Усик може завершити кар'єру вже цього року, бо йому "більше немає що доводити".

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що Олександр Усик планує завершити кар'єру в найближчі два роки.