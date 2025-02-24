"Мой свет": Усик с женой трогательно поздравили старшую дочь с 15-летием (фото)

Александр Усик и его жена Екатерина воспитывают четверых детей. Время от времени супруги делятся семейным контентом в соцсетях.

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Украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина поздравили свою старшую дочь с днем рождения. Архивными кадрами многодетные родители поделились в Instagram.

24 февраля Елизавете исполнилось 15 лет.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе трогательно обратился к наследнице.

"Мой свет", — лаконично написал Усик, показав подросшую именинницу.

Александр Усик с дочерью Александр Усик с дочерью

Родители Елизаветы показали ее на отдыхе и во время зимних развлечений.

"Поддержка родителей очень важна в жизни ребенка", — написал Усик под видео с дочкой.

Дочь Александра Усика Дочь Александра Усика

У Елизаветы есть двое братьев, Кирилл и Михаил, а также маленькая сестренка Мария, которая родилась в начале 2024 года.

Дочь Александра Усика Дочь Александра Усика

Именинница, судя по всему, любит путешествовать с детства.

Дочь Александра Усика

Александр Усик и его жена Екатерина вместе со школьных лет. Они женаты 15 лет, однако их роматическая история длится более 20 лет.

"Моя невероятная Екатерина, мой цветок, свет моих глаз, сегодня у нас годовщина 15 лет со дня свадьбы, но вообще более 20 лет мы вместе... ты подарила мне невероятных ДЕТЕЙ. Ты изменила мою жизнь, ты придала мне крылья, ты продолжаешь делать меня счастливым и сильным, твоя забота чувствуется даже на расстоянии", — написал боксер на годовщину их свадьбы в сентябре 2024.

Напомним, Екатерина Усик поздравила с первым днем рождения самую маленькую дочь.

Также Фокус писал о встрече Александра Усика и Криштиану Роналду.