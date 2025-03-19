За "бусифікацію" не голосували: у Раді визнали порушення прав людини співробітниками ТЦК

Закон про посилення мобілізації не дозволяє порушувати права і свободи людини. Деякі військкоми трактують документ по-своєму і не виконують мобілізаційні завдання професійно, вважає нардеп Олександр Бакумов.

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Співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) не можуть обмежувати права і свободи громадян України. Поліцейські мають право застосовувати фізичну силу, спецзасоби або зброю тільки за належних обставин, розповів "Судово-юридичній газеті" член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов.

Якщо військкоми порушують права і свободи людини, це неадекватно і незаконно. ЗСУ та інші військові формування не можуть застосовуватися для таких цілей, вказав політик.

Парламент готується розглянути в другому читанні законопроєкт №12442, що посилює відповідальність для працівників ТЦК і військово-лікарських комісій (ВЛК) за подібні порушення, нагадав він.

Бакумов зазначив, що понад рік тому депутати ухвалили закон про посилення мобілізації в Україні, але ніхто не голосував за "бусифікацію".

"Це вигадки тих, хто намагається виконати завдання, але не вміє і не має можливості зробити це професійно. Є легальні способи спонукати громадян до виконання обов'язку із захисту Батьківщини, ми повертаємо все в законне русло", — зауважив народний депутат.

Олександр Бакумов обіцяє, що українців поінформують про всі правки, які нардепи подадуть до другого читання. Запровадження суворих правил, за його словами, забезпечить розуміння посадовими особами ТЦК і ВЛК рівня відповідальності перед українським народом.

"Щоб за кожним їхнім рішенням стояла об'єктивність, справедливість, неупередженість і, головне, законність", — підсумував парламентарій.

Нагадаємо, у Кременчуці чоловік стріляв із травматичної зброї у військкома. Очевидці кажуть, що спочатку поліція і співробітники ТЦК побили його ногами.

Нещодавно в Харкові військкоми наїхали на машині на велосипедиста. У ТЦК заявили, що це був "ненавмисний наїзд".