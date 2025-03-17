Хотели помочь мужчине, которого сбили, а он убежал: в ТЦК прокомментировали наезд на велосипедиста

В ТЦК не отрицают факт наезда и отметили, что речь идет о непреднамеренном событии. В дальнейшем будет проведена соответствующая проверка.

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Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на сообщения СМИ об инциденте в Харькове, в ходе которого работники военкомата наехали на велосипедиста. Соответствующее сообщение появилось на Facebook ОТЦК.

Там отметили, что дорожно-транспортное происшествие произошло накануне во время передвижения мобильной группы оповещения по городу Харьков. Предварительно гражданин двигался на велосипеде посередине проезжей части узкой дороги и повернул в сторону автомобиля, которым ехали военнослужащие.

"В результате этого водитель транспортного средства на сложном участке дороги (поворот, осложненный припаркованным автомобилем) совершил непреднамеренный наезд на велосипедиста. Транспортное средство гражданина попало под колеса автомобиля", — говорится в сообщении.

Военнослужащие остановили автомобиль с целью оказания необходимой помощи велосипедисту. Однако он покинул место происшествия, а транспортное средство мужчины было повреждено. По данному факту руководством назначено служебное расследование.

"Факт наезда не отрицается, однако подчеркиваем, что речь идет о непреднамеренном событии, которое произошло в сложных условиях дорожной обстановки. Компетентные органы в пределах своих полномочий установят все обстоятельства инцидента и дадут правовую оценку действиям каждого из участников дорожного движения", — добавили в ТЦК.

Наезд на велосипедиста в Харькове: что известно

Напомним, что 17 марта появилось видео, как в Харькове автомобиль ТЦК подрезал велосипедиста, которого пытался догнать. Мужчина убежал в неизвестном направлении, в ту же сторону побежали мужчины в камуфляже.

Добавим, что недавно в Луцке мужчина устроил стрельбу из-за ТЦК. Военкомы заявили, что пытались проверить у беглеца военные документы.