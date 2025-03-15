В Луцке мужчина устроил стрельбу из-за ТЦК: волынские военкомы объяснили, что произошло (видео)

Мужчина бегал по улицам Луцка, стреляя в воздух неподалеку от детской поликлиники, написали в местном паблике. Военкомы заявили, что пытались проверить у беглеца военные документы.

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Волынский областной территориальный центр комплектования описал поведение жителя Луцка, которого задержали посреди жилого квартала и принудительно посадили в микроавтобус. Видео с места инцидента показало, что мужчина стрелял при приближении военкома и пытался сбежать. О событиях в Луцке пресс-служба учреждения рассказала на странице Facebook.

Сообщение об инциденте в Луцке появилось вечером 15 марта. Пресс-служба подтвердила факт принудительного задержания мужчины, о котором рассказали пользователи соцсетей. Волынский ТЦК объяснил, что мужчина стрелял и убегал, не выполнив законные требования военкома, которые хотели проверить военно-учетные документы. Беглеца задержали и теперь ему придется отвечать за преступление — угрозы гражданским и военным огнестрельным оружием, указано в заметке. Чтобы доказать законность задержания, терцентр опубликовал видео, записанное работником ТЦК.

"На нем четко видно, что мужчина не только отказался выполнить законные требования военнослужащих ТЦК, но и угрожал им и другим гражданским лицам огнестрельным оружием", — пояснили военкомы.

На видео видно гражданина, который держит что-то похожее на пистолет и наставляет его на человека с камерой. При этом мужчина говорит, чтобы к нему "не лезли", бежит по улице и пытается остановить машины, которые едут по жилому району. В какой-то момент появляется темный микроавтобус, а мужчина стреляет. Затем подбегает человек в военной форме, скручивает фигуранта и его сажают в "бус".

ТЦК и мобилизация — Волынский ТЦК об инциденте 15 марта Фото: Скриншот

ТЦК и мобилизация — что произошло в Луцке

Кадры инцидента в Луцке около 19 час. появились в местном Telegram-канале, а также в серии публикаций пользователей соцсети X (Twitter). На видео видим мужчину, который угрожает пистолетом. Другие записи показывают, что он некоторое время попетлял по улицам, пытаясь оторваться от преследователей. Наконец его догоняют, заламывают руки за спину и сажают в микроавтобус. В заметке луцкого паблика указано, что возможное место событий — неподалеку от детской поликлиники на улице Черновола: терцентр не уточнил, так ли это.

Отметим, 15 марта Полтавский областной военкомат рассказал о двух инцидентах, которые произошли в Кременчугском военкомате. Указано, что 14 марта двое мужчин пытались совершить суицид, пройдя военно-врачебную комиссию и получив заключение о пригодности. В ТЦК отметили, что на самом деле граждане не намеревались лишить себя жизни, потому что были окружены врачами, которые их обязательно спасли бы. На этом основании предупреждают, что оба мужчины могут оказаться в тюрьме на срок до 10 лет из-за самоувечья для избежания службы.

Напоминаем, 13 февраля в Хмельницком терцентре комплектования мужчина свел счеты с жизнью, причем врачи его не успели спасти.