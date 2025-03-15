Будут сидеть 10 лет: Полтавский ТЦК о "попытках суицида" при мобилизации

Люди, которые резались ключами и стеклом, могут попасть под уголовную ответственность за самоувечье во время призыва на службу, предупредили военкомы.

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Полтавский областной территориальный центр комплектования раскритиковал поведение мужчин, которые во время мобилизации прямо в помещении военкомата совершили попытку самоубийства. При этом отмечается, что рядом были врачи и реальной угрозы жизни не было. О том, по какой статье Уголовного кодекса могут наказать таких людей и почему они являются трусами, говорится в заметке Полтавского военкомата на странице Facebook.

В сообщении военкомата описываются два инцидента в Кременчугском районном ТЦК. Оба инцидента произошли в один день — 14 марта, но первый — в 15 ч., второй — в 18 ч. Обоих граждан медкомиссия признала пригодными для мобилизации. После этого 25-летний мужчина "поцарапал" руку ключами, а 32-летний — порезался стеклом от разбитой бутылки. В обоих случаях рядом находились медики из военно-врачебной комиссии, которые оказали пострадавшим первую помощь, говорится в заметке. Мужчины после ВВК уже перешли из категории военнообязанных в категорию военнослужащих. На этом основании военкомы считают, что на самом деле произошла не "попытка суицида", а уклонение от службы. При этом фигурантов инцидента назвали "трусами".

"Эти позорные поступки трусости и самоповреждения получают распространение в медиа как "попытка суицида". В обоих случаях это проводилось демонстративно, на глазах у свидетелей. Поэтому ни о какой попытке лишить себя жизни даже речи быть не может", — написал Полтавский ТЦК.

Военкомы объяснили, что подобные действия военнослужащих можно квалифицировать как самоувечье и для таких случаев есть специальная статья Уголовного кодекса. Полтавский ТЦК заверил, что направил соответствующее обращение в полицию. Оба фигуранта, если их признают виновными по ст. 409, могут попасть в тюрьму на срок от 5 до 10 лет, подытоживается в заметке.

ТЦК и мобилизация — Полтавский военкомат о попытках суицида Фото: Скриншот

ТЦК и мобилизация — инциденты в военкоматах

Отметим, Фокус писал о скандалах в терцентрах комплектования. Один из инцидентов произошел в феврале в Хмельницком ТЦК. Согласно сообщению областного военкомата, мужчина находился в розыске из-за нарушения воинского учета. Когда его нашли и отвезли на военно-врачебную комиссию, гражданин попытался лишить себя жизни и врачи не смогли его спасти, говорится в заметке пресс-службы учреждения.

Другой случай произошел в Киеве. Как рассказала столичная Муниципальная полиция, мужчину привезли в военкомат, он решил сбежать по сточной трубе, но не удержался и упал с шестого этажа.

Напоминаем, 5 февраля в Каменце-Подольском произошел взрыв рядом с военкоматом. Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Дмитрий Лиховий рассказал, кто устроил серию терактов возле терцентров комплектования.