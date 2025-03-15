Сидітимуть 10 років: Полтавський ТЦК про "спроби суїциду" при мобілізації

Люди, які різались ключами та склом, можуть потрапити під кримінальну відповідальність за самокаліцтво під час призову на службу, попередили військкоми.

Related video

Полтавський обласний територіальний центр комплектування розкритикував поведінку чоловіків, які під час мобілізації прямо у приміщенні військкомату вчинили спробу самогубства. При цьому зауважується, що поруч були лікарі і реальної загрози життю не було. Про те, за якою статтею Кримінального кодексу можуть покарати таких людей та чому вони є боягузами, ідеться у дописі Полтавського військкомату на сторінці Facebook.

У повідомленні військкомату описуються два інциденти у Кременчуцькому районному ТЦК. Обидва інциденти стались в один день — 14 березня, але перший — о 15 год., другий — о 18 год. Обох громадян медкомісія визнала придатними для мобілізації. Після цього 25-річний чоловік "пошкрябав" руку ключами, а 32-річний — порізався склом від розбитої пляшки. В обох випадках поруч перебували медики з військово-лікарської комісії, які надали постраждалим першу допомогу, ідеться у дописі. Чоловіки після ВЛК вже перейшли з категорії військовозобов'язаних в категорію військовослужбовців. На цій підставі військкоми вважають, що насправді відбулась не "спроба суїциду", а ухилення від служби. При цьому фігурантів інциденту назвали "боягузами".

"Ці ганебні вчинки боягузства і самоушкодження набувають поширення в медіа як "спроба суїциду". В обох випадках це проводилось демонстративно, на очах у свідків. Тож про жодну спробу позбавити себе життя навіть мови бути не може", — написав Полтавський ТЦК.

Військкоми пояснили, що подібні дії військовослужбовців можна кваліфікувати як самокаліцтво і для таких випадків є спеціальна стаття Кримінального кодексу. Полтавський ТЦК запевнив, що надіслав відповідне звернення в поліцію. Обоє фігурантів, якщо їх визнають винними за ст. 409, можуть потрапити у в'язницю на термін від 5 до 10 років, підсумовується у дописі.

ТЦК та мобілізація - Полтавський військкомат про спроби суїциду Фото: Скриншот

ТЦК та мобілізація — інциденти у військкоматах

Зазначимо, Фокус писав про скандали у терцентрах комплектування. Один з інцидентів відбувся в лютому в Хмельницькому ТЦК. Згідно з повідомленням обласного військкомату, чоловік перебував у розшуку через порушення військового обліку. Коли його відшукали та відвезли на військово-лікарську комісію, громадянин спробував позбавив себе життя і лікарі не змогли його врятувати, ідеться у дописі пресслужби установи.

Інший випадок стався у Києві. Як розповіла столична Муніципальна поліція, чоловіка привезли у військкомат, він вирішив втекти по стічній трубі, але не втримався і впав з шостого поверху.

Нагадуємо, 5 лютого у Кам'янці-Подільському стався вибух поруч з військкоматом. Речник Генерального штабу Збройних Сил України Дмитро Лиховій розповів, хто влаштував серію терактів біля терцентрів комплектування.