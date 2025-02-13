У Хмельницькому чоловік скоїв самогубство у місцевому ТЦК

Як розповіли у Хмельницькому ТЦК та СП, чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку. Коли його доправили до ТЦК, він "вчи­нив по від­но­шен­ню до се­бе дії су­їци­даль­но­го ха­рак­те­ру".

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У Хмельницькому чоловік, якого доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії, помер після спроби самогубства. Про це повідомили у Хмельницькому ТЦК та СП.

У Хмельницькому ТЦК чоловік скоїв суїцид під час проходження ВЛК

В повідомленні сказано, що чоловіка доправили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Хмельницького під час перевірки військово-облікових документів. Для оновлення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до військової служби". Також зазначається, що чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку.

Зазначається, що під час проходження ВЛК чоловік вчинив "дії суїцидального характеру". Йому надали оперативну першу домедичну допомогу та викликали "швидку". Але чоловік помер від "масивної кровотечі" у автомобілі швидкої допомоги.

"На­ра­зі три­ва­ють слід­чі дії. Жод­но­го фі­зич­но­го чи пси­хо­ло­гіч­но­го на­силь­ства до вій­сько­во­зо­бов’яза­но­го не зас­то­со­ву­ва­ло­ся", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, У вівторок, 11 лютого, в Києві військовозобов'язаний чоловік, якого на військово-лікарську комісію доставили працівники поліції, вирішив втекти з шостого поверху через вікно. Він хотів спуститись по водостічній трубі, але не втримався і впав.