В Хмельницком мужчина совершил самоубийство в местном ТЦК

Как рассказали в Хмельницком ТЦК и СП, мужчина находился в розыске за нарушение воинского учета. Когда его доставили в ТЦК, он "совершил по отношению к себе действия суицидального характера".

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В Хмельницком мужчина, которого доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военно-врачебной комиссии, умер после попытки самоубийства. Об этом сообщили в Хмельницком ТЦК и СП.

В Хмельницком ТЦК мужчина совершил суицид во время прохождения ВВК

В сообщении сказано, что мужчину доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки города Хмельницкого во время проверки военно-учетных документов. Для обновления учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к военной службе". Также отмечается, что мужчина находился в розыске за нарушение воинского учета.

Отмечается, что во время прохождения ВВК мужчина совершил "действия суицидального характера". Ему оказали оперативную первую домедицинскую помощь и вызвали "скорую". Но мужчина умер от "массивного кровотечения" в автомобиле скорой помощи.

"Сейчас продолжаются следственные действия. Никакого физического или психологического насилия к военнообязанному не применялось", — сказано в сообщении.

Напомним, во вторник, 11 февраля, в Киеве военнообязанный мужчина, которого на военно-врачебную комиссию доставили сотрудники полиции, решил сбежать с шестого этажа через окно. Он хотел спуститься по водосточной трубе, но не удержался и упал.