Замовники вибухів ТЦК в Рівне та Кам'янці-Подільському підірвали самих виконавців, — Лиховій

За словами речника Генерального штабу Дмитра Лиховія, підриви в ТЦК не мають жодного стосунку до "громадської помсти".

Related video

Замовники вибухів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у Рівному та Кам'янці-Подільському дистанційно підірвали виконавців злочину. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройниї Сил України Дмитро Лиховій.

"Заробити обіцяні пару тисячу баксів у вас не вийде. У двох поспіль випадках із вибухами ТЦК — в Рівному і Кам'янці-Подільському — замовники дистанційно підірвали самого виконавця злочину. І той, і інший — трупи", — написав він.

Дмитро Лиховій наголосив, що підриви в ТЦК не мають жодного стосунку до "громадської помсти", як це показує російська пропаганда.

"Фактично, дов***оїв тупо розводять і перетворюють на несвідомих шахідів. Подекуди з незначною шкодою для військовослужбовців у ТЦК, зате з великим інформаційним вихлопом. Тобто підрив "верблюда-камікадзе" стає лише фоном для значно суттєвішої операції проти України — інформаційної. Яку в соцмережах розкручують насамперед російські боти", — додав речник Генштабу.

Що відомо про вибух в Рівному

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, у приміщенні ТЦК міста Рівне прогримів вибух. Відомо про одну загиблу людину, ще шестеро дістали поранення.

Вибух в Кам'янець-Подільському: що відомо

У середу, 5 лютого, в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області біля будівлі ТЦК пролунав вибух. В ЗМІ повідомляли про загиблого та поранених, однак офіційно в поліції цю інформацію не підтверджували.

За інформацією народної депутатки Софії Федини, вибух стався через те, що невідомий кинув гранату. На її думку, виконавців, найімовірніше, "вербує Москва". Пізніше ситуацію прокоментували в Хмельницькому ТЦК та СП, зазначивши, що вибух стався "на території".

В Центрі протидії дезінформації додали, що спецслужби РФ шукають підлітків та погано поінформовану молодь, яка ведеться на легкі гроші, які обіцяють російські куратори. Згодом їх "прибирають".