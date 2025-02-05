"Диверсанти гарантовано помруть": в ЦПД попередили молодь щодо участі в підриві ТЦК

Спецслужби РФ шукають підлітків та погано поінформовану молодь, яка ведеться на легкі гроші, які обіцяють російські куратори. Самих виконавців "прибирають", коли ті несуть вибухівку.

Related video

Російські спецслужби почали активно використовувати чутливу для українців соціальну тему з ТЦК і залучати до терактів молодь. В Центрі протидії дезінформації при РНБО попереджають, що виконавці обіцяних за це грошей не отримають і можуть втратити життя.

За словами очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, ГРУ РФ та ФСБ РФ обіцяють диверсантам проти військових в Україні гроші, але дурять їх. Обіцяні кошти не виплачують, а також не повідомляють виконавцям, що часто планують активізувати вибухівку, яку ті несуть, ще до того, як виконавець її встановив.

"Вони шукають підлітків та погано поінформовану молодь, яка ведеться на легкі гроші, які обіцяють російські куратори, часто без конкретики (поїдь туди і віднеси пакунок). Завербованих диверсантів росіяни просто використовують та кидають. Важливо розуміти, що диверсанти гарантовано або помруть, або надовго сядуть в найбільш короткі терміни, втративши майбутнє", — написав Андрій Коваленко.

Між тим, українські військові звертають увагу на те, що росіяни "пронюхали" і підхопили соціально чутливу тему з ТЦК для українців і почали це все розкручувати по методичці.

"Скоро вибухи в ТЦК та напади на працівників можуть фінансово мотивуватись п**арами через соцмережі, на кшталт того, що відбувається з підпалами автомобілів військових, вони просто будуть шукати дурачків, які думатимуть, що зароблять бабла, а зрештою зароблять тюрму", — написав в своєму телеграм-каналі лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Підриви будівель ТЦК в Україні

Нагадаємо, що 2 лютого у місті Павлоград Дніпропетровської області біля будівлі районного ТЦК та СП стався вибух. 5 лютого СБУ і поліція затримала трьох чоловіків, підозрюваних у теракті. Виконавцем вибуху став завербований агент, якого використовували "втемну" та навмисно ліквідували разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі.

Також повідомлялося, що у Рівному в будівлі ТЦК пролунав вибух. Загинув військовослужбовець.

5 лютого в місті Кам'янець-Подільський на Хмельниччині біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. В результаті загинув чоловік, ще четверо людей поранені.