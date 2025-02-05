Вибух в Кам'янець-Поділському: невідомий кинув гранату у будівлю ТЦК, — нардепка

На думку нардепки Софії Федини, виконавців, скоріше за все, "вербує Москва". Вони ж в свою чергу шукають швидких підробітків.

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Вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки в місті Кам'янець-Подільський (Хмельницька область) стався через те, що невідомий кинув гранату. Про це повідомила народна депутатка України, член депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" Софія Федина.

"Теракт у Кам'янці-Подільському: невідомий кинув гранату у будівлю ТЦК. Попередньо, загинув чоловік, четверо людей травмовані" — додала вона.

Народна депутатка зазначила, що таким особам "не має бути прощення". За словами Софії Федини, скоріш за все, "їх вербує Москва — маргіналів, які шукають швидкі підробітки в інтернеті".

Ситуацію також прокоментував мер міста Михайло Посітко. Він зазначив, що у приміщенні ТЦК та СП, де працювала ВЛК, пролунав вибух.

"На місці працюють правоохоронці. Пораненим медиками надається необхідна допомога", — додав міський голова.

Вибух в Кам'янець-Подільському: що відомо

У середу, 5 лютого, в місті Кам'янець-Подільський біля будівлі ТЦК пролунав вибух. В ЗМІ повідомляли, що в результаті вибуху загинув чоловік, ще четверо людей поранені. В поліції Хмельницької області підтвердили факт вибуху поблизу ТЦК в місті Кам'янець-Подільський, однак інформації щодо загиблих та поранених не надали.

В Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначили, що російські спецслужби почали активно використовувати чутливу для українців соціальну тему з ТЦК і залучати до терактів молодь. Там попередили, що виконавці обіцяних за це грошей не отримають і можуть втратити життя.