Вибухнуло біля КПП: Хмельницький військком та ЗМІ про інцидент в ТЦК Кам'янця-Подільського

Правоохоронці почали розслідування щодо вибуху в Кам'янці-Подільському, повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК. Установа не повідомила, яка кількість жертв.

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Відповідні служби прибули на місце вибуху в Кам'янець-Подільському районному терцентрі комплектування. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту. На цей час не оприлюднені деталі вибуху в ТЦК, але місцеві ЗМІ опублікували можливу версію подій. Про ситуацію в Кам'янці-Подільському ідеться у дописі на сторінці Facebook Хмельницького ТЦК та СП.

Пресслужба установи повідомила, що вибух біля Кам'янець-Подільського військкомату пролунав о 13:10, посеред робочого дня. У дописі не написали про можливих поранених та загиблих. Наголошується, що людей вивели з небезпечної території, територію оточили, а рятувальник та поліція працюють на місці інциденту. Також вказано, що вибух стався "на території", але не уточнили — всередині чи зовні будівлі.

Хмельницький область терцентр не надав інших деталей щодо подій у районному ТЦК і закликав українців зберігати спокій.

Вибух в ТЦК - деталі від Хмельницького військкомату 5 лютого Фото: Скриншот

Вибух в ТЦК — деталі

Мер Кам'янця-Подільського Михайло Посітко не доповнював заяву про інцидент біля ТЦК. Натомість у місцевому медіа "Вдало Інфо Кам'янець" з'явились деякі деталі. Вказано, що вибух стався біля контрольно-пропускного пункту (КПП) роти охорони. До ККП начебто підійшла "цивільна особа" (стать не вказана), яка попросила передати речі військовозобов'язаному. У момент, коли сумка переходила з рук в руки, стався вибух. Згідно з даними медіа, цивільна особа загинула на місці, а військовий отримав поранення.

Наголосимо, поліція не підтвердила озвучену версію.

Що сталось в Кам'янець-Подільському

Зазначимо, вдень 5 лютого пресслужба Нацполіції Кам'янця-Подільського підтвердила інформацію з соцмереж про вибух в ТЦК. Згідно з попередніми даними правоохоронців, постраждало п'ятеро людей. Один чоловік, ймовірно, загинув, четверо — отримали поранення. Пізніше інформацію уточнили. Згідно з оновленими даними, загиблих немає. З моменту надзвичайної події пройшло майже дві години, але коментарів глави Хмельницької ОВА у соцмережах не відшукалось.

Нагадуємо, 1 лютого у Рівненському ТЦК стався вибух, внаслідок якого загинув чоловік. Крім того, у Полтавській області у місті Пирятин застрелили працівника військкомату: підозрюваних затримали. Тим часом 4 лютого Полтавська обласна прокуратура повідомила про вирок місцевому блогеру, який висміював та принижував військкомів.