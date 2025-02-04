У Полтаві фітнес-тренер кепкував з військових: його засудили до 6 років ув'язнення, деталі

Чоловіка затримали у серпні 2023 року. Він конфліктував із працівниками ТЦК та СП. У зневажливій формі ображав військових, знімав це все на камеру і оприлюднював у соцмережах.

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У Полтаві до 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна засудили колишнього фітнес-тренера, який ображав військовослужбовців. Чоловіка визнали винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ, виготовленні й поширенні матеріалів із приниженням військових, запереченні збройної агресії РФ, а також у нападі на правоохоронця. Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура у вівторок, 4 лютого.

Слідство встановило, що влітку 2023 року обвинувачений неодноразово конфліктував із працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Використовуючи нецензурну лексику, він принижував військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків. Крім того, свої "міркування" фіксував на відео та публікував у соцмережах.

За даними "Суспільне Полтава", йдеться про 27-річного Романа Заволоку.

29 серпня 2023 року під час перевірки документів поліцейськими чоловік поводився зухвало, не реагував на законні вимоги правоохоронців та чинив опір під час затримання. Внаслідок сутички один із поліцейських отримав тілесні ушкодження. Згідно з висновком медичної експертизи, на момент інциденту затриманий перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Свою провину чоловік не визнав. До набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, 29 серпня 2023 року у Полтаві затримали фітнес-тренера Романа Заволоку, який плюнув у військового, який повернувся з фронту. Він звинувачував українських захисників у тому, що вони нібито "винні у розв’язанні війни РФ проти України та вбивають людей за гроші".

3 лютого суд у Пирятині обрав запобіжний захід 40-річному чоловіку за підозрою у вбивстві військовослужбовця ТЦК на автозаправці.