В Полтаві затримали фітнес-блогера Заволоку, який плюнув у військових, – соцмережі (фото)

Підозрюваного затримали правоохоронці в одному із розважальних закладів міста, де він перебував з товаришами. Під час затримання він нібито чинив опір. СБУ поки офіційно не коментувала затриманння фітнес-блогера.

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Фітнес-тренера Романа Заволоку, який показував середнього пальця представникам військкомату і плювався у них, знімаючи це для Тік-Току, затримали. Про це повідомляють у телеграм-каналі Полтави VPLT.

В пабліку пишуть, що Заволоку затримали правоохоронці в одному із розважальних закладів міста, де він перебував з товаришами. Під час затримання він нібито чинив опір.

"Під час учорашнього затримання Роман Заволока вдарив правохоронця", — йдеться в повідомленні.

Затримання Заволоки

Також в телеграм-каналах поширили фото, на якому фітнес-тренер понурий і з скривавленим обличчям.

У Полтавському ТЦК та СП днем раніше повідомили, що звернулися до поліції із та СБУ із заявою щодо образи честі і гідності військовослужбовця.

"Саме за статтею 435-1 "Образа честі і гідності військовослужбовця" та статтею 436-2 ККУ було направлене подання до СБУ від імені ТЦК. До того ж одразу після інциденту військовослужбовці викликали поліцію, щоправда правопорушник відмовився їх чекати і втік. Підозру за статтею статті 173 КУпАП Роману Заволоці вже оголошено.Військовослужбовці вже дають проти нього свідчення", — йдеться в повідомленні.

Поки що правоохоронці та СБУ офіційно не коментували затримання блогера.

Кого образив Роман Заволока

Під час розмови із працівниками військкомату 26 серпня, які хотіли вручити йому повістку, блогер сказав, що не хоче "вбивати людей за гроші", а наприкінці показав військовим середній палець. Згодом він у себе в мережі оприлюднив повне відео, в якому, зокрема, відверто глузував з військового у якого тремтіли руки. Військовий пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно.

Йдеться про старшого солдата ЗСУ Олександра Мацька, який воює з 2016 року. Він служив добровольцем у батальйоні спеціального призначення НГУ "Донбас" і має за плечима службу у різних розвідувальних або штурмових підрозділах й поранення.

"Щодня трапляються певні неприємні моменти, але таке у мене вперше. Я вважаю, що він образив не мене. Якби я йшов у цивільному, він би не звернув на мене уваги. Він образив хлопців, які воюють, які в шпиталях, які поховані…", — переконаний Олександр Мацько.

Проти блогера поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 435-1 "Образа честі і гідності військовослужбовця".

"Це вже не перший епізод з "полтавським фітнес-тренером", проте він цілком може стати останнім. Той, хто дозволяє собі ображати військових, рано чи пізно отримаю своє покарання", — зазначають в ТЦК та СП.

Нагадаємо, що за даними слідства, житель Полтави вступив у конфлікт із військовим — він образив бійця і навіть наважився плюнути у військового.

Раніше повідомлялося, що в Кам'янському на Дніпропетровщині стався інцидент у ніч із 26 на 27 серпня жінки в стані алкогольного сп'яніння ображали пораненого військового і пропонували йому вирушити в Бахмут.