"Повертайся в Бахмут": у Кам'янському дівчата в комендантську годину облаяли пораненого військового

За словами українського захисника Костянтина Проценка, жінки в стані алкогольного сп'яніння заявили, що він поганий військовий і порадили йому повернутися на фронт, де його застрелять.

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У Кам'янському Дніпропетровської області стався інцидент у ніч із 26 на 27 серпня жінки в стані алкогольного сп'яніння ображали пораненого військового і пропонували йому отруїтися в Бахмут. Про це повідомив сам військовий Костянтин Проценко на своїй Instagram-сторінці.

Так, під час комендантської години, близько першої години ночі, на територію подвір'я за адресою бульвар Героїв, 2, з'явилися чотири молодиці у стані алкогольного сп'яніння. Вони голосно з'ясували стосунки, внаслідок чого розбудили мешканців будинку.

Дівчата не відгукувалися на прохання мешканців заспокоїтися або покинути територію двору.

Як повідомляє місцеве видання "05692.com.ua", у цьому ж будинку проживає військовий, який перебуває на реабілітації після отриманого ним важкого поранення. Після того як п'яні крики жінок розбудили його доньку, він вирішив вийти на вулицю і попросити дівчат припинити шуміти.

"Вирішив вийти, вилаяти, щоб вони пішли. Підійшовши зрозумів, що це саме дівчата і під хорошим градусом. Максимально адекватно попросив, щоб вони розійшлися. Отримав агресивну відмову, продемонстрував, що я з паличкою після поранення, що мені нецікаво з'ясовувати стосунки. І в той момент почав вислуховувати від них неймовірні речі, що я ви******сь, що військовий, що щоб я повернувся до Бахмута, що мене там застрелять, усе, звісно, з "хорошою" лайкою…", — написав військовий Костянтин.

Пізніше український захисник з подивом дізнався, що в мережі знайшлися ті, хто підтримує поведінку дівчат. Зокрема один із користувачів написав: "Наступного разу, сподіваюся, ти не повернешся з війни".

"Я в шоці. Здається, розкопав "руський мір", — прокоментував повідомлення військовий Костянтин.

Нагадаємо, 25 серпня повідомлялося, що в Києві поліцейські затримали двох сестер, які танцювали на могилах військовослужбовців. За їхніми словами, вони таким чином хотіли вшанувати пам'ять батька.

Раніше, 4 квітня з'явилося відео, на якому чоловік вимагав від підприємців у селі Прибужжя Миколаївської області зняти з магазину держпрапор. Він стверджував, символ має висіти тільки на державних структурах. Пізніше виявилося, що це був український військовослужбовець.