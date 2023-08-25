"Хотіли вшанувати пам'ять": у Києві затримали дівчат, які танцювали на могилах бійців ЗСУ (відео)

Затриманими виявилися дві сестри, які вирішили станцювати на могилі свого батька, який загинув під Ізюмом. Дівчатам загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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У Києві затримали двох дівчат за те, що вони обрали не зовсім доречний спосіб, аби вшанувати пам'ять загиблих українських захисників. Тепер "порушниць" громадських умовностей можуть засудити на п'ять років тюремного ув'язнення. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Напередодні ввечері, 24 серпня, поліціянти переглядали соціальні мережі й знайшли відео, на якому дві дівчини танцюють біля могил загиблих воїнів.

Повідомляється, що пошуки велися ґрунтовно: орієнтування на "порушниць" передали всім нарядам поліції Києва. Знадобилося менше ніж година, щоб знайти підозрюваних киянок.

З'ясувалося, що дівчата — сестри. Вони пояснили, що влаштували перформанс на Лісовому цвинтарі, щоб таким чином вшанувати пам'ять загиблих українських захисників. Причому дівчата танцювали біля могили свого батька, який служив у 95-й бригаді та загинув у боях із російськими окупантами в Ізюмі.

У поліції визнали це наругою над могилами і відкрили кримінальне провадження. Вирішується питання про повідомлення про підозру. Затриманим загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. У соцмережах пишуть, що дівчата повнолітні — 1997 і 2000 років народження.

Нагадаємо, що в Києві затримали чоловіка, який запустив салют і хотів таким чином привітати дружину з днем народження.

Також повідомлялося, що в міськраді Маріуполя назвали кількість жертв російського вторгнення. У братських могилах — тисячі загиблих.