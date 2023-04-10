Скандал у Миколаївській області: чоловік, який просив зняти прапор України з кафе, виявився бійцем ЗСУ (відео)

Відвідувач магазину в селі Прибужжя казав, що символ країни має висіти на держструктурах, а у відповідь його назвали колаборантом. Місцеві жителі мають сумніви в патріотизмі підприємців — кажуть, що вони повісили прапор України після того, як ЗСУ відбили наступ росіян.

Related video

Чоловік на ім'я Євген, який вимагав зняти з магазину прапор України в Миколаївській області, є військовим ЗСУ. Про це сказали у відеозверненні жителі Прибузької територіальної громади, яке є в розпорядженні Фокусу.

"Те, що пройшов цей військовий, вам і в страшному сні не снилося. Він пройшов Маріуполь із першого до останнього дня — з лютого по травень … У майбутньому ви повинні бути логічними та послідовними — розбиратися в ситуації та чому людина так говорить. Ви не знаєте справжніх мотивів вчинку", — каже жінка на камеру.

У його сім'ї двоє рідних братів захищають Батьківщину від російських окупантів, додала авторка звернення.

Мешканці вимагали публічних вибачень від власника магазину. Інша жінка каже, що від початку повномасштабної війни прапор України над магазином не висів.

"Коли 2 березня у Вознесенську була війна, у вас до цього моменту прапор не висів. Потім, коли ми відбили (наступ ворога, — ред.), і тільки потім ви вивісили свій прапор. А якби зайшли до нас о*ки, тоді ви б повісили інший прапор", — пояснила вона.

Захисника України власники магазину обізвали колаборантом, ідеться в іншому зверненні односельців.

Одна з жінок звинувачує власників крамниці у продажу алкоголю в комендантську годину — 1 пляшку пива продавали за ціною 100 гривень. За її словами, власник магазину також ухилявся від отримання повісток у військкомат.

У селі Миколаївської області просили зняти прапор України: реакція власників магазину

На момент публікації новини сім'я Молога не відреагувала на звернення представників Прибузької тергромади. Також власники лавки не показали інші подробиці інциденту.

Скандал із прапором України: що відомо?

У соцмережах 4 квітня з'явилося відео, на якому чоловік вимагав від підприємців у селі Прибужжя Миколаївської області зняти з магазину держпрапор. Він стверджував, що символ повинен висіти тільки на державних структурах.

"Ти його заробив, що ти його повісив? Це що, державна установа?" — запитав чоловік.

Підприємці відмовилися знімати прапор України та пояснили, що держпрапор часто вішають на автомобілі. У коментарях користувачі соцмереж не схвалили пропозицію зняти прапор із магазину.

Фокус спілкувався з однією з місцевих мешканок, яка підтвердила факт суперечки. За її словами, вона добре знає Євгена, який прийшов у магазин, і нічого поганого про нього не може сказати.

"У його сім'ї ще двоє рідних братів захищають Батьківщину. Тому нашому обуренню немає меж", — говорила жінка.

Нагадаємо, що 9 березня в столиці Болгарії Софії кандидат у народні депутати Атанас Стефанов зняв український прапор із будівлі муніципалітету й викинув його з балкона.

У Херсоні 11 березня символічно відзначили річницю спротиву російським загарбникам — у центр міста вийшли з українськими прапорами.