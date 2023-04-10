Скандал в Николаевской области: просивший снять флаг Украины с кафе оказался бойцом ВСУ (видео)

Посетитель магазина в селе Прибужье говорил, что символ страны должен висеть на госструктурах, а в ответ его назвали колаборантом. Местные жители сомневаются в патриотизме предпринимателей – говорят, что они повесили флаг Украины после того, как ВСУ отбили наступление россиян.

Related video

Мужчина по имени Евгений, требовавший снять с магазина флаг Украины в Николаевской области, является действующим военным ВСУ. Об этом сказали в видеообращении жители Прибужской территориальной общины, которое имеется в распоряжении Фокуса.

"То, что прошел этот военный, вам и в страшном сне не снилось. Он прошел Мариуполь с первого до последнего дня — с февраля по май… В будущем вы должны быть логичными и последовательными — разбирались в ситуации и почему человек так говорит. Вы не знаете истинных мотивов поступка", — говорит женщина на камеру.

В его семье двое родных братьев защищают Родину от российских оккупантов, добавила автор обращения.

Жители требовали публичных извинений от владельца магазина. Другая женщина говорит, что с начала полномасштабной войны флаг Украины над магазином не висел.

"Когда 2 марта в Вознесенске была война, у вас до этого момента флаг не висел. Потом, когда мы отбили (наступление врага, — ред.) и только потом вы вывесили свой флаг. А если бы зашли к нам о**ки, тогда бы вы повесили другой флаг", — объяснила она.

Защитника Украины владельцы магазина обозвали колаборантом, сказано в другом обращении односельчан.

Одна из женщин обвиняет владельцев лавки в продаже алкоголя в комендантский час — 1 бутылку пива продавали по цене 100 гривен. По ее словам, владелец магазина также уклонялся от получения повесток в военкомат.

В селе Николаевской области просили снять флаг Украины: реакция владельцев магазина

К моменту публикации новости семья Молога не отреагировала на обращение представителей Прибужской теробщины. Также владельцы лавки не показали других подробностей инцидента.

Скандал с флагом Украины: что известно?

В соцсетях 4 апреля появилось видео, на котором мужчина требовал от предпринимателей в селе Прибужье Николаевской области снять с магазина госфлаг. Он утверждал, символ должен висеть только на государственных структурах.

"Ты его заработал, что ты его повесил? Это что, государственное учреждение?" – спросил мужчина.

Предприниматели отказались снимать флаг Украины и пояснили, что госфлаг часто вешают на автомобили. В комментариях пользователи соцсетей не одобрили предложение снять флаг с магазина.

Фокус общался с одной из местных жительниц, которая подтвердила факт спора. По ее словам, она хорошо знает пришедшего в магазин Евгения и ничего плохого о нем не может сказать.

"В его семье еще двое родных братьев защищают Родину. Поэтому нашему возмущению нет предела" — говорила женщина.

Напомним, что 9 марта в столице Болгарии Софии кандидат в народные депутаты Атанас Стефанов снял украинский флаг со здания муниципалитета и выбросил его с балкона.

В Херсоне 11 марта символически отметили годовщину сопротивления российским захватчикам — в центр города вышли с украинскими флагами.