Годовщина сопротивления захватчикам: в Херсоне прошла акция с украинскими флагами (фото, видео)

13 марта 2022 года тысячи горожан собрались на площади Свободы с сине-желтыми флагами. В этом году начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко повторил акцию со своими заместителями.

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Ровно год назад на площади Свободы в Херсоне собрались тысячи местных, готовых сопротивляться оккупантам. Начальник Херсонской городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко символически отметил годовщину сопротивления с коллегами, выйдя с украинскими флагами в центр города. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ГВА.

"Более года назад захватчики оккупировали Херсон и пытались покорить местных жителей. Несмотря на оккупацию вражескими войсками, херсонцы с первых дней ежедневно массово выходили на митинги и сопротивлялись. Именно 13 марта тысячи людей собрались на площади и прошлись по центру города с сине-желтыми флагами", — рассказали в пресс-службе.

13 марта уже в 2023 году на площади Свободы в Херсоне снова развевались украинские флаги. Начальник Херсонской ГВА вместе с заместителями вышел в центр города с флагами. Чиновники вспомнили события, разворачивавшиеся на площади в прошлом году.

Акция на площади Свободы в Херсоне, 13 марта 2023 Фото: Херсонский городской совет Акция на площади Свободы в Херсоне, 13 марта 2023 Фото: Херсонский городской совет Акция на площади Свободы в Херсоне, 13 марта 2023 Фото: Херсонский городской совет

"Вся Украина услышала тогда от наших людей непокоренное: "Слава Украине"! Спасибо всем жителям города за то, что вы тогда сделали, за то, что вы делаете сейчас. За вашу стойкость и мужество. За вашу веру в победу! Враг ушел из Херсона. Мы все знаем, что уже в ближайшее время херсонская область и город обязательно будут объединены", — заявил Роман Мрочко.

Также чиновник поблагодарил учителей, что собрали и подписали флаги для акции.

Руководитель исполнительного аппарата Херсонского облсовета Юрий Соболевский также прокомментировал акцию. Он вспомнил пережитые херсонцами немецкую и русскую оккупации и назвал его "местом несокрушимости". Чиновник заявил, что в сердцах местных жителей была и будет Украина.

Видео Юрия Соболевского с акции херсонцев

"Цель украинцев — защита собственного дома и победа над врагом", — написал Соболевский.

Напомним, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о введении усиленного комендантского часа в регионе. С 13 по 17 марта нельзя будет выходить из своих домов с 17:00 до 6:30. По словам главы ОВА, это решение связано с риском проникновения вражеских ДРГ.

Ранее, 10 марта, пресс-служба полиции Херсонщины сообщила, что в области нашли могилу замученного местного жителя. 63-летний мужчина, по версии следствия, был замучен в конце сентября прошлого года. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.