Могли проникнуть российские ДРГ: в Херсоне и области усиливают комендантский час, — ОВА

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что ужесточенные сроки комендантского часа будут действовать несколько дней с целью недопущения жертв среди мирных жителей.

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В подконтрольной украинской власти части Херсонской области и Херсона с 13 по 17 марта вводят усиленный комендантский час. Он будет действовать с 17:00 до 6:30 — в это время нельзя выходить из своих домов. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, такое решение было принято из-за возможного проникновения российских диверсионных разведывательных групп (ДРГ) в Херсон.

"З целью недопущения жертв среди гражданского населения при проведении контрдиверсионных мероприятий с сегодняшнего дня в области будет действовать новый комендантский час", — заявил чиновник.

Прокудин также призвал украинцев срочно выехать за пределы региона, если у них есть такая необходимость.

"Поэтому всем, кому сегодня нужно выехать за пределы области, прошу сделать это немедленно, а в дальнейшем — планировать свое время пребывания на территории города и области. Прошу отнестись с пониманием и всей серьезностью к сложившейся ситуации", — сказал глава ОВА.

Напомним, 9 марта российские войска массированно обстреляли Херсон. Один из снарядов попал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли три человека, еще двое получили ранения.

28 февраля в Одесской ОВА решили сократить действие комендантского часа в Одессе и области. По распоряжению Максима Марченко местным жителям запрещено пребывать на улице без специального пропуска, начиная с 00:00 до 5:00.