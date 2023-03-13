Могли проникнути російські ДРГ: у Херсоні та області посилюють комендатську годину, — ОВА

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що жорсткі терміни комендантської години діятимуть декілька днів з метою недопущення жертв серед мирних жителів.

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У підконтрольній українській владі частині Херсонської області та Херсона з 13 по 17 березня вводять посилену комендантську годину. Вона діятиме з 17:00 до 6:30 — в цей час не можна виходити зі своїх будинків. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, таке рішення було ухвалено через можливе проникнення російських диверсійних розвідувальних груп (ДРГ) до Херсона.

"З метою недопущення жертв серед цивільного населення під час проведення контрдиверсійних заходів із сьогоднішнього дня в області діятиме нова комендантська година", — заявив чиновник.

Прокудін також закликав українців терміново виїхати за межі регіону, якщо вони мають таку необхідність.

"Тому всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а надалі — планувати свій час перебування на території міста та області. Прошу поставитися з розумінням і всією серйозністю до ситуації, що склалася", — сказав голова ОВА.

Нагадаємо, 9 березня російські війська масово обстріляли Херсон. Один із снарядів потрапив у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинули троє людей, ще двоє отримали поранення.

28 лютого в Одеській ОВА вирішили скоротити дію комендантської години в Одесі та області. За розпорядженням Максима Марченка місцевим жителям заборонено перебувати на вулиці без спеціальної перепустки, починаючи з 00:00 до 5:00.