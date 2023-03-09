Обстріл Херсона: окупанти влучили у зупинку, є загиблі та поранені (фото, відео)

За даними обласної прокуратури, троє людей загинули на місці, ще двоє отримали поранення. Обстріл міста триває.

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Росіяни обстріляли Херсон, один із снарядів потрапив у зупинку громадського транспорту на Корабельній площі. Про це у четвер, 9 березня, повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

Внаслідок влучення в зупинку троє людей загинули на місці. Попередньо відомо ще про двох постраждалих.

У прокуратурі повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Як пізніше уточнили в Херсонській ОДА, двоє людей загинули на зупинці, ще одна жінка загинула в приміщенні магазину, куди потрапили уламки боєприпасу.

Наслідки обстрілу Херсона Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Також є влучення до житлового фонду. У прокуратурі додали, що обстріл міста триває.

Масований обстріл України 9 березня

Нагадаємо, росіяни здійснили ще один масований обстріл міст України 9 березня. Повідомлялося про "прильоти" у Києві, Одесі, Вінниці, Кропивницькому, Житомирі та Львівській області.

9 березня росіяни випустили по Україні 81 ракету. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що силам ППО вдалося збити 34 крилаті ракети та 4 БПЛА. Удари російських ракет припали по об'єктах критичної інфраструктури та цивільних споруд.

9 березня ДТЕК повідомили, що внаслідок ракетної атаки пошкоджено три теплоелектростанції. Обладнанню підстанцій було завдано суттєвої шкоди, після завершення повітряної тривоги енергетики почали ліквідувати наслідки.

На Львівщині одна із ракет впала в житлову зону. Спочатку повідомлялося про загибель чотирьох людей, але згодом з-під завалів витягли тіло ще одного чоловіка.